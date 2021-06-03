Ходять будинком у гумових чоботях : жителі Дніпра показали наслідки потопу (відео)

У будинках приватного сектору води по щиколотки.

У Дніпрі після дощу чи не найбільше постраждали мешканці приватного сектору. В окремих районах міста в приватних будинках вода стоїть по щиколотки.

Відео наслідків затяжних дощів виклали у телеграм-каналі "Х*Днепр".

"Приватний сектор на Янтарній поплив", - підписали відео його автори.

На відео видно, що усі кімнати будинку затопило водою. Вона стоїть по щиколотку. Самі ж власники будинку ходят кімнатами у гумових чоботах.

У Дніпрі вже третій день дощить.

У Дніпрі після дощів затопило приватний сектор

Нагадаємо, що у Дніпрі міські ливнівки не в змозі впоратися з великими об'ємами води, а місцеві жителі шукають у цьому позитив і плавають на човнах.

У Дніпрі через потужну зливу містяни пересуваються на човнах

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