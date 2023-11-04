Ходжес заявив, що на Заході бояться звільнення Криму

Колишній командувач армією США у Європі Бен Ходжес заявив, що він помилився у своїх розрахунках щодо звільнення Криму влітку 2023 року.

Про це інформує Радіо Свобода.

Він заявив, що був дуже спантеличений тим, що президент США і канцлер Німеччини відмовляються надати Україні те, що потрібно для звільнення Криму.

"Я був упевнений, що наразі адміністрація США зрозуміє, що нам потрібно допомогти Україні перемогти. А запорука перемоги – це звільнення Криму", - заявив генерал.

Ходжес зазначив, що для звільнення півострова потрібна високоточна далекобійна зброя.

"І Сполучені Штати, і Німеччина поки що відмовилися здійснювати такі поставки. Я помилявся щодо цього. І тому українці стикаються з більшими труднощами, ніж я очікував", - сказав він.

Генерал заявив, його думку країни Заходу не дають Україні достатньої військової допомоги через побоювання ядерного конфлікту.

"Я вважаю, що є політичне рішення не надавати таку підтримку. Я чую різні виправдання, але всі вони непереконливі. Адміністрація США боїться, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде виглядати, що вони скоро втратять Крим", - сказав Ходжес.

Він заявив, що є багато людей, які зосереджувалися довгий час на Росії як на великій державі, і тому вони не можуть прийняти ідею, що Москва може зазнати краху.

"Або вони вірять, що якщо це станеться, це буде надто великою катастрофою. Вони не знають, що робити з можливим розвалом РФ", - пояснив екскомандувач армією США у Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України запросило офіційні пояснення від Туреччини через участь представників російських окупантів з Ялти в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад у Стамбулі.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія незаконно етапує на свою територію кримськотатарських політв'язнів.

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