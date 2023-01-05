"Хохляцька дитина, бл*дь, потрібно задушити ще в утробі": окупант заявив, що вбиватиме українських немовлят

Російський військовий вибухнув ненавистю до українського народу і зокрема до немовлят. Окупант заявив, що українських дітей "потрібно ще душити в утробі" матері.

Відповідну розмову загарбника із його дружиною чи то дівчиною перехопила українська розвідка.

"Ця розмова в черговий раз підтверджує, що це не просто війна з відповідними військовим цілями, а цілеспрямований геноцид української нації", - зазначають в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Кисуль, це всього лише хохли, кисуль, це всього лише непотріб, це всього лише пил, блін. Забудь ти про цю націю, не буде її ніколи в житті. Залишилось лише трішки. Її зітруть з землі і все, не буде цієї хохляцької ненависті. Вони самі винні в тому, що накоїли. Тому нехай вже вмирають швиденько", - сказав окупант.

Росіянин також додав, що йому байдуже на українських дітей. Своє жорстоке ставлення окупант пояснює пропагандистською нісенітницею про те, що українських дітей нібито навчають у таборах ненавидіти росіян.

"Пох**й на них також. Я їб**в їх в рот їхніх дітей. Всіх дітей уй**бків. Розумієш, виродків навчають в таборах ненавидіти росіян, от і все. Хохляцька дитина, бл**ть, треба задушити нах**й, ще в утробі нах**й…Тому я буду так і робити, і роблю", - підсумував росіянин.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

За даними Генпрокуратури, від початку війни внаслідок російських обстрілів в Україні загинули 452 дитини, понад 877 поранено. Це дані без повного врахування з місць активних військових дій.

За інформацією президента України, щонайменше 11 тисяч дітей були примусово вивезені окупантами до Росії.

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