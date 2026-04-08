"Голі" фото та "російський слід": МЗС терміново відкликало почесну консулку в Домінікані

Вікторія Якимова

Міністерство закордонних справ України, враховуючи значний суспільний резонанс, провело додаткову перевірку та ухвалило рішення про відкликання патенту почесної консулки в Домініканській Республіці Вікторії Якимової. Також ухвалено кадрові рішення щодо дипломатичного представництва України в регіоні.

Про це пише «Укрінформ».

Окрім анулювання патенту консула в місті Ла-Романа, міністерство ініціювало повернення до столиці посла України на Кубі.

«Враховуючи, що опубліковані в ЗМІ матеріали викликали різкий та негативний суспільний резонанс, МЗС здійснило додаткову перевірку всіх обставин та ухвалило рішення відкликати патент, зокрема з урахуванням відкриття цьогоріч у Домініканській Республіці повноцінного посольства України. Крім того, вже ухвалено рішення про повернення до столиці посла України на Кубі та здійснено відповідні кадрові рішення в центральному апараті», — наголосили в МЗС.

Також у відомстві підкреслили, що під час попереднього відбору кандидатури Вікторії Якимової перевірка, зокрема щодо зв’язків з РФ, проводилася із залученням компетентних органів України, і на той момент заперечень не було.

Які функції почесного консула

У МЗС нагадали про особливості інституту почесних консулів. На відміну від штатних дипломатів, вони не перебувають на державній службі та не отримують фінансування з державного бюджету.

Інститут почесних консулів передбачає добровільну допомогу дипломатичній системі. Основними критеріями для призначення Вікторії Якимової були її тривале проживання в Домінікані, наявність вищої освіти, знання мов та попередній досвід співпраці з посольством в організації консульських виїздів та благодійних заходів.

Як стверджують в МЗС, ситуація з призначенням у Домінікані стала приводом для перегляду роботи всього інституту почесних консулів України. За дорученням міністра відомство планує вдосконалити нормативні вимоги до таких посад.

Найближчим часом буде проведена комплексна перевірка діяльності всіх почесних консульств України за кордоном. За її результатами дипломатичне відомство ухвалить рішення щодо доцільності подальшої роботи кожного конкретного представництва.

Що передувало

Нагадаємо, 21 березня в Домініканській Республіці відкрили офіс Почесного консульства України, а почесним консулом призначили Вікторію Якимову.

Згодом це призначення викликало суспільний резонанс після появи в Мережі її відвертих фотографій та старих публікацій. Користувачі також звернули увагу на світлини з елементами російської символіки, що спричинило додаткову критику.

За даними з відкритих джерел, Якимова родом з Одеси, має економічну освіту та займається бізнесом у сфері логістичного програмного забезпечення.

Сама ж дівчина відреагувала на закиди, заявивши, що не приховує свого минулого, а її діяльність на посаді почесного консула спрямована на допомогу українцям і не передбачає отримання заробітної плати.