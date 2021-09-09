Холод і дощі повертаються: синоптик повідомив, де та коли в Україні істотно погіршиться погода

Холод і дощі повертаються: синоптик повідомив, де та коли в Україні істотно погіршиться погода

Українцям слід готуватися до погіршення погоди.

Погода в Україні після незначного потепління, яке наразі тішить мешканців регіонів, в 20-х числах вересня погіршиться.

Про це народний синоптик Леонід Горбань розповів "Сьогодні".

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За його словами, до 20 вересня температура повітря істотно знизиться, вдень прогнозується від +10 до +12 градусів. Після цього знову короткочасно потепліє, а закінчиться місяць холодами. Крім того, у цей період синоптик прогнозує дощі.

"До того ж зарядять дощі... Але серед осінньої сльоти літо, що минуло, надішле нам останнє "прощавай": 21-23-го небо проясниться, вдень потеплішає до 17-19 градусів. Наприкінці місяця знову настане суха прохолоднішає, вдень 10-12, вночі 5 градусів", – сказав Горбань.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.

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