Холод почне відступати з України: прогноз погоди на четвер, 19 травня

У четвер, 19 травня, в Україні почне теплішати, проте у західних областях на поверхні ґрунту вночі ще можливі заморозки.

Свіжішою погода буде через рвучкий вітер у східних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 19 травня у південно-східних областях та Криму буде хмарно з проясненнями та дощі, температура вночі 5-10°, вдень 12-17°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 4-9° тепла (у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), на узбережжі морів 10-12° тепла, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

19-20 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Одеській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 19 травня буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°. 19-20 травня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

Читайте також: