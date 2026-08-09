Голод, спека і десятки мертвих тварин: на Житомирщині розгорівся скандал навколо держферми

Корови. Ілюстративне зображення / © Unsplash

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На Житомирщині намагалися знищити державне підприємство «Дослідне господарство „Рихальське“, а тварин на фермі фактично прирекли на голод і загибель.

Про це написала українська підприємниця та громадська активістка Надія Терехова-Павлик на своїй сторінці у Facebook, поширивши відео місцевого волонтера Олександра Швецова.

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«На оприлюднених відео видно страшне: у селян захопили землю та ферму, коровам зв’язували ноги і викинули на 30 градусну жару помирати, маленьких телят тримали без їжі та води», — заявила Терехова-Павлик.

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За її словами, «тварин фактично прирекли на голод», а причиною ситуації місцеві мешканці називають боротьбу за землю та територію ферми.

Активістка також стверджує, що селяни, які намагалися принести худобі їжу, зазнали побиття, а деяким постраждалим нібито знадобилося оперативне втручання.

© Facebook Надії Терехової-Павлик

«Потрібен такий розголос, щоб цю історію побачили журналісти, правоохоронні органи, зоозахисники та всі відповідальні служби», — наголосила вона.

За словами Терехової-Павлик, місцеві жителі роками розводили корів та успішно вирощували зерно, однак тепер, як вона стверджує, «це все хочуть знищити».

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У своєму коментарі до поширеного відео волонтер Олександр Швецов повідомив, що 7 серпня на підприємство приїхав голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха. Його зустріли працівники, які заявили, що підприємство, яке раніше працювало та розвивалося, опинилося на межі знищення.

Після цього представники трудового колективу разом із Наталухою зайшли на територію ферми.

Швецов описав побачене як таке, що «важко забути»: за його словами, на території та в корівниках лежали тіла десятків загиблих тварин, а частина корів і телят перебувала у вкрай тяжкому стані.

Хворих тварин, стверджує волонтер, утримували в бруді, приміщення не прибирали, а худобу належним чином не годували. Крім того, за словами місцевих жителів, у «сорокаградусну спеку» тварин виганяли без достатнього забезпечення водою.

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«Це страшно. І це відбувається на нашому державному підприємстві», — заявив Швецов.

За його словами, наприкінці зустрічі Дмитро Наталуха запевнив працівників, що трудовий колектив повернуть до роботи, на підприємство повернуть ветеринарів і докладуть усіх можливих зусиль для відновлення роботи ДП «Рихальське». Голова ФДМУ також пообіцяв особисто приїхати на підприємство у вересні, щоб перевірити зміни.

«Я дуже хочу, щоб цього разу слова перетворилися на реальні дії», — написав Швецов, додавши: «Ми з Вами обов’язково проконтролюємо, чи будуть виконані ці обіцянки. Якщо ні — про це дізнається вся країна».

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня на Київщині сталася пожежа у притулку для тварин «Сиріус». Вогнем знищено 20 вольєрів, складські приміщення, загинуло восьмеро собак.

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