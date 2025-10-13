Голод та інформаційний вакуум: український журналіст розповів, що пережив у полоні РФ

Дмитро Хилюк

Український журналіст Дмитро Хилюк перебував у російському полоні 3,5 роки. Він розповів про ставлення окупантів до ув’язнених та пережиті жахи у в’язницях РФ.

Про це звільнений з російського полону журналіст Дмитро Хилюк розповів в ефірі «КИЇВ24».

«У першій тюрмі було дуже важко, це була аварійна будівля, там було дуже холодно. Лише 3 місяці літні ми не мерзли. А решту я спав у тюремному одязі. Були гнилі комунікації, жах просто. Вікон не було у багатьох хлопців, у нас були дуже великі щілини в шибках, і взимку там десь сантиметр льоду постійно був», — зазначив він.

За словами журналіста, в камерах жило від 2 до 15 людей. Вони були вдвічі переповнені.

Також Хилюк прокоментував те, яким було харчування в обох в’язницях.

«Воно було гаряче. Але назвати те, що ми їли, їжею неможливо. Дуже мізерні ці порції були, і вони зовсім без калорій. Це якась там каша на воді зварена, дуже рідка. Суп — це там водичка, в якій 3 капустинки плавають і 3 картоплинки розміром з квасолю. Чай — заледве підфарбована рідина без цукру. Вони навіть не солили нічого. Люди просто голодували», — розповів колишній полонений РФ.

Хилюк зазначає, що доступу до правдивої інформації полоненим не надавали.

«Спершу, коли росіяни думали, що перемагають, вони носили телевізори по камерах, щоб ми ці новини дивилися. Ще й примушували переказувати, буцімто „побєдоносна“ російська армія йде Україною. Потім, коли їм дали по зубах, телевізори забрали. Почався повний інформаційний вакуум», — розповів журналіст.

Всю інформацію про перебіг війни ув’язнені дізнавалися від інших українців, які потрапляли до камер. Так, до прикладу, вони дізналися про Курську операцію.

Що ж до літератури, то полоненим давали читати старі радянські книжки.

Раніше 25-річний військовослужбовець Нацгвардії Владислав Каретник, який пережив полон РФ, розповів, що написав там 20 пісень.

«Коли вивезли на Росію, ми вже повністю зрозуміли, що це полон, що це таке взагалі. То були і побиття, і знущання, і катування, тобто було все повністю», — згадує він.

Боєць без сумнівів відповідає на запитання про те, що допомагало триматися і пережити всі тортури російських катів. Це музика.