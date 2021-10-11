Холодна осінь: у Карпатах між горами замерзло озеро (фото)

У Карпатах почались морози.
У Карпатах опустилась температура повітря настільки, що між горами Стримба та Стреминіс замерзло озеро.
Про це у Facebook написав Валерій Гаврилишин.
"Озерце між Стримбою та Стреминосом замерзло", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що днями на горі Піп Іван Чорногірським температура повітря опустилась до 9 градусів морозу. Натомість 11 жовтня станом на 10:30 на горі температура повітря становила +3 градуси.
Нагадаємо, гірськолижні курорти в Україні вже розпродали місця на Новий рік.
Також погода цього тижня, 11-17 жовтня, в Україні зміниться із сухої на дощову. Вдень традиційно буде доволі тепло, а ось ночі очікуються холодні - із заморозками.