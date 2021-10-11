Холодна осінь: у Карпатах між горами замерзло озеро (фото)

Холодна осінь: у Карпатах між горами замерзло озеро (фото)

У Карпатах почались морози.

У Карпатах опустилась температура повітря настільки, що між горами Стримба та Стреминіс замерзло озеро.

Про це у Facebook написав Валерій Гаврилишин.

"Озерце між Стримбою та Стреминосом замерзло", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що днями на горі Піп Іван Чорногірським температура повітря опустилась до 9 градусів морозу. Натомість 11 жовтня станом на 10:30 на горі температура повітря становила +3 градуси.

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, гірськолижні курорти в Україні вже розпродали місця на Новий рік.

Також погода цього тижня, 11-17 жовтня, в Україні зміниться із сухої на дощову. Вдень традиційно буде доволі тепло, а ось ночі очікуються холодні - із заморозками.

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