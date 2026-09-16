«Кров у жилах холоне»: омбудсмен заявив про катастрофу в Олешках, де в пастці опинилися сотні дітей / © Дмитро Лубінець

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В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація: Росія ігнорує норми міжнародного гуманітарного права та блокує домовленості щодо евакуації цивільного населення. У місті та районі в пастці залишаються понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. Відчайдушні містяни змушені пішки тікати через заміновані поля під загрозою обстрілів та атак дронів.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах.

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За його словами, Росія вкотре проігонорувала питання норм міжнародного гуманітарного права та елементарної людяності.

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Офіс уповноваженого залучив Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), погодив списки на евакуацію та узгодив із Силами безпеки й оборони України режим тиші для проведення місії. Також про загрозу масової загибелі людей завчасно поінформували ООН і штаб-квартиру МКЧХ у Женеві.

«Що ж наразі відбувається? Російська сторона після проведених перемовин уже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію з евакуації людей», — зазначає Лубінець.

За його словами, в Олешках цивільні щодня перебувають під загрозою обстрілів та атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.

«Цих людей потрібно рятувати, бо місто перетворилися на смертельну пастку. Я отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на ТОТ Херсонщини. Ми вже перевірили 358 людей, які терміново потребують допомоги, щоб безпечно залишити ці території. І це лише ті, про кого нам вдалося дізнатися», — каже омбудсмен.

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За його приблизними підрахунками, виходячи з кількості населення Олешок і району, там можуть залишатися понад 6 тисяч осіб, серед яких близько 200 дітей.

«А найстрашніше — люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але однаково йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше. Кров у жилах холоне від цих історій. І тому завдання одне — забрати наших людей з цієї смертельної небезпеки», — підсумував Дмитро Лубінець.

Раніше у Bild повідомили, що в окупованих Олешках стрімко погіршується гуманітарна ситуація: запаси їжі вичерпуються, а виїхати з міста практично неможливо.

Ще у травні повідомлялося, що в Олешках люди масово гинуть від голоду. Вони не мають що їсти, а спроби доправити бодай хліб завершуються загибеллю цивільних.

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