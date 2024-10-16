Холодне повітря з Арктики: синоптикиня попередила про заморозки у більшості областей

Проте вже 20 і 21 жовтня очікується сонячна погода із потеплінням до +13+17 градусів.

Найближчої ночі в більшості областей України очікуються заморозки 0-4 градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Антициклон Wernerзавтра дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному, із логічними заморозками посередині осені, повітрю арктичного походження. Тому на вулиці буде свіженько, в домівках холодно", – попередила синоптикиня.

За її словами, вдень 17 жовтня прогнозується +8+11. На півдні та заході України +11+14 градусів, на Закарпатті та в Криму до +16 градусів.

Невеликі дощі 17 жовтня можливі лише в східних областях України, на решті території – без опадів.

У Києві найближчої ночі температура повітря очікується +2+5 градусів, на околицях місцями заморозки, завтра вдень близько +9 градусів. Опади в столиці малоймовірні.

До 19-20 жовтня у нічні години в більшості областей України передбачаються заморозки.

А вже 20 і 21 жовтня очікується сонячна погода із потеплінням до +13+17 градусів.

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима 2024 року.

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