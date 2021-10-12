Холодні батареї можуть бути корисними: Комаровський назвав перевагу відсутності опалення у квартирі

Холодні батареї можуть бути корисними: Комаровський назвав перевагу відсутності опалення у квартирі

Комаровський каже, що на початку 1990 років в Україні була газова криза, але громадяни хворіли рідше.

Відсутність опалення в помешканні, і, як наслідок, холодне повітря зменшує ризики ускладнень внаслідок ГРВІ.

Про це заявив відомий український доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Комаровський розповів, що він переконався в цьому під час роботи в Харківській обласній інфекційній лікарні на початку 1990 років. Тоді, каже він, в Україні була газова криза, а українці, попри холодні квартири, хворіли рідше.

"Виявилося, що холод в квартирах багаторазово зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій. Всі ці бронхіти, пневмонії виникають тоді, коли в легенях засихає слиз. А якщо холодно і сиро - діти в фуфайках сидять по домівках і в лікарні потрапляють рідше", - сказав Комаровський.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд, НАК "Нафтогаз України", Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати.

Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетних установ – 16,39 грн. за 1 м³.

Однак Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення.

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