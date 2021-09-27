Холодні ночі і ранкові тумани: українців попередили про зміну погоди

Холодні ночі і ранкові тумани: українців попередили про зміну погоди

Дощитиме на північному сході України.

Погода в Україні цього тижня буде переважно сухою, але місцями можливий дощ і туман. Температура повітря не буде надто високою, протягом дня максимально очікується в межах від +13° С до +18 °С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за даними синоптикині, невеликий дощ 27 і 28 вересня можливий у Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Луганській областях.

Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови

"Потім буде багато сонця, красивих осінніх хмар, ранкових туманів із небезпечною видимістю для водіїв, сухої погоди", - попередила Діденко.

Температура повітря сягатиме переважно вдень максимум +18 градусів. Найтепліше буде на південному заході України, на Закарпатті, де очікується до +22 °С.

Також читайте Народні прикмети, обряди і звичаї 27 вересня

"Ночі очікується холодними, +4...+9 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +12 градусів. Тому помешкання будуть й далі вихолоджуватися - краще погрітися вдень на вулиці", - додала Діденко.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Метеозалежність: на українців очікує суха приємна погода прийдешнього тижня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання