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Холодні зими та весни і дощові літа: кліматологиня шокувала прогнозом погоди на майбутні десятиліття

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Холодні зими та весни і дощові літа: кліматологиня шокувала прогнозом погоди на майбутні десятиліття

На Україну найближчі десятиліття чекає різка зміна погоди / Фото: pixabay.com

Аби мінімізувати зміни клімату, потрібно обережно ставитися до довкілля, закликала кліматологиня.

Наступні кілька десятиліть на Україну чекають холодні зими та весни і дощові літа, втім, уже до кінця 21 століття температура підвищиться на 2-2,5 градуси. 

Про це для 24 Каналу розповіла провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН України, кліматологиня Світлана Бойченко.

Вона пояснила, що для клімату характерні певні циклічності. Тому наступні кілька десятиліть на фоні теплих зим можуть проявлятися доволі холодні періоди взимку, затяжні прохолодні весни й більш дощові літа.

На її думку, щоб мінімізувати зміни клімату, людство повинно зменшити антропогенні викиди парникових газів в атмосферу та бережно ставитися до довкілля.

"Людство стикається з масштабними і потужними викликами від природи (зміна клімату, землетруси, стихійні явища тощо), а тому слід задуматися і припинити хижацьке ставлення до навколишнього середовища", - зауважила вона.

Нагадаємо, 12 липня у Київській області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. В інших регіонах України - можливі короткочасні дощі. Якою погода буде в Україні 12 липня - читайте ТУТ. 

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Дата публікації
Перегляди
379
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