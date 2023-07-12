Холодні зими та весни і дощові літа: кліматологиня шокувала прогнозом погоди на майбутні десятиліття

Аби мінімізувати зміни клімату, потрібно обережно ставитися до довкілля, закликала кліматологиня.

Наступні кілька десятиліть на Україну чекають холодні зими та весни і дощові літа, втім, уже до кінця 21 століття температура підвищиться на 2-2,5 градуси.

Про це для 24 Каналу розповіла провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН України, кліматологиня Світлана Бойченко.

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Вона пояснила, що для клімату характерні певні циклічності. Тому наступні кілька десятиліть на фоні теплих зим можуть проявлятися доволі холодні періоди взимку, затяжні прохолодні весни й більш дощові літа.

На її думку, щоб мінімізувати зміни клімату, людство повинно зменшити антропогенні викиди парникових газів в атмосферу та бережно ставитися до довкілля.

"Людство стикається з масштабними і потужними викликами від природи (зміна клімату, землетруси, стихійні явища тощо), а тому слід задуматися і припинити хижацьке ставлення до навколишнього середовища", - зауважила вона.

Нагадаємо, 12 липня у Київській області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. В інших регіонах України - можливі короткочасні дощі. Якою погода буде в Україні 12 липня - читайте ТУТ.

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