Холодний атмосферний фронт принесе дощі з грозами: як зміниться погода 7 травня

Завтра, 7 травня, Україну охопить свіжа повітряна маса з півночі. Це зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16...20℃.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.

"У великодній понеділок в Україні скрізь тепло — краса при +20...25 градусах! Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим, вдень +14...20 градусів, а в середині тижня можливі заморозки. Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів на секунду — обережно. Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7 травня принесе дощі з грозами", — написала вона.

У Києві 7 травня очікується періодично дощ із грозою. Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме +17...19℃. Західний вітер у столиці буде поривчастим.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua з'ясував, яка погода чекає на українців у травні.

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