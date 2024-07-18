Холодний атмосферний фронт в Україні: якою буде погода 19 липня і чи повернеться спека

За словами синоптикині, температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі.

На Україну насувається холодний атмосферний фронт, про що свідчать сьогоднішні дощі та грози.

Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

Спека йде на спад

"Оце, що поливає, підливає та гримить – це вже атмосферний фронт. Холодний. А якщо холодний, то в його тилу заходить прохолодніше повітря. І ця інша повітряна маса завтра вже потроху просуватиметься на всю територію України. Щоправда, на жаль, фронт не повсюди пройде з опадами, бо така висока температура повітря часом висушує вологу аж далеко нагорі", – пояснює Діденко.

За її словами, температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі.

Погода завтра, 19 липня

За прогнозом Діденко, 19 липня максимальна температура повітря очікується:

на заході +25+29 градусів;

на півночі +27+29 градусів;

у центрі +28+32 градуси;

на сході +31+34, на Луганщині аж до +36 градусів;

на півдні +32+36 градусів.

Дощі з грозами завтра можливі лише в Карпатах та ввечері в Приазов'ї.

У Києві в п'ятницю очікується суха погода з температурою повітря близько +28 градусів.

Чи повернеться нестерпна спека

"Спека ще буде, проте аж така люта – навряд. Найвищою залишиться температура повітря у південній частині, східних областях та на Дніпропетровщині", – підсумувала синоптикиня.

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи відступить спека у найближчі десять днів.

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