Холодний атмосферний фронт в Україні: якою буде погода 19 липня і чи повернеться спека

За словами синоптикині, температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі.
На Україну насувається холодний атмосферний фронт, про що свідчать сьогоднішні дощі та грози.
Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.
Спека йде на спад
"Оце, що поливає, підливає та гримить – це вже атмосферний фронт. Холодний. А якщо холодний, то в його тилу заходить прохолодніше повітря. І ця інша повітряна маса завтра вже потроху просуватиметься на всю територію України. Щоправда, на жаль, фронт не повсюди пройде з опадами, бо така висока температура повітря часом висушує вологу аж далеко нагорі", – пояснює Діденко.
За її словами, температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі.
Погода завтра, 19 липня
За прогнозом Діденко, 19 липня максимальна температура повітря очікується:
- на заході +25+29 градусів;
- на півночі +27+29 градусів;
- у центрі +28+32 градуси;
- на сході +31+34, на Луганщині аж до +36 градусів;
- на півдні +32+36 градусів.
Дощі з грозами завтра можливі лише в Карпатах та ввечері в Приазов'ї.
У Києві в п'ятницю очікується суха погода з температурою повітря близько +28 градусів.
Чи повернеться нестерпна спека
"Спека ще буде, проте аж така люта – навряд. Найвищою залишиться температура повітря у південній частині, східних областях та на Дніпропетровщині", – підсумувала синоптикиня.
Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи відступить спека у найближчі десять днів.
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