Холодний циклон принесе погіршення погоди: прогноз на вівторок, 12 березня

У вівторок, 12 березня, циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти принесуть дощі та мокрий сніг у західні області України. Місцями вони зачеплять Вінниччину, Житомирщину та Київщину.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Решта території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду,.

"Температура повітря завтра ще не буде такою, якої б хотілося. Поки ми працюємо, побуде хмарно, вітряно й холодно, а під вихідні прийде тепле сонечко", - написала вона.

У ніч проти вівторка прогнозують -1...8°С, на заході та півдні буде в межах 0...+5°С.

Протягом дня, 12 березня, в Україні очікується +4...8°С, а на півдні до +10°С, на Закарпатті до +12°С.

Раніше синоптики попереджали, що протягом тижня зміниться погода - прийде похолодання.

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