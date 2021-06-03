Холодний початок літа: стало відомо, коли до України прийде потепління

Ближче до вихідних мають припинитися і опади.
Потепління прийде до України у перші вихідні літа - 5-6 червня.
Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Усім, хто цікавиться, коли ж потепління. У наступні суботу-неділю) Тому найближчий тиждень плащі й легкі куртки актуальні! 5-6 червня температура підвищиться і згадає про +20 градусів", - написала вона.
В Укргідрометцентрі також повідомили, що поступове підвищення температури до 20-26°, у південно-східній частині країни до 23-29° розпочнеться після 4 червня і укріпиться в Україні на вихідних, 5-6 червня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що початок літа в Україні буде прохолодним та багатим на опади.