Холодний початок літа: стало відомо, коли до України прийде потепління

Ближче до вихідних мають припинитися і опади.

Потепління прийде до України у перші вихідні літа - 5-6 червня.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Усім, хто цікавиться, коли ж потепління. У наступні суботу-неділю) Тому найближчий тиждень плащі й легкі куртки актуальні! 5-6 червня температура підвищиться і згадає про +20 градусів", - написала вона.

В Укргідрометцентрі також повідомили, що поступове підвищення температури до 20-26°, у південно-східній частині країни до 23-29° розпочнеться після 4 червня і укріпиться в Україні на вихідних, 5-6 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що початок літа в Україні буде прохолодним та багатим на опади.

Погода в Україні: початок літа буде мокрим та холодним

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