Холодно, але дуже красиво: на високогір'ї Карпат вдарив мороз (фото)

Холодно, але дуже красиво: на високогір'ї Карпат вдарив мороз (фото)

Температура опустилися до шести градусів нижче нуля.

На високогір'ї Карпат вдарив мороз. Температура повітря там опустила до шести градусів нижче нуля.

Про це на сторінці в соцмережі написав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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“Станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 метрів на секунду. Температура навколишнього середовища -6 градусів”, — повідомили рятувальники.

Відзначимо, що за даними синоптиків, погода на півночі і заході України продовжить опускатися — стовпчики термометрів покажуть 7—12 градусів тепла. На сході і півдні — від 14 до 18 градусів вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ і хмарність.

Нагадаємо, що майже по всій країні — дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг. Такий прогноз синоптиків на найближчі дні.

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