Холодно, але дуже красиво: на високогір'ї Карпат вдарив мороз (фото)

Температура опустилися до шести градусів нижче нуля.
На високогір'ї Карпат вдарив мороз. Температура повітря там опустила до шести градусів нижче нуля.
Про це на сторінці в соцмережі написав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
“Станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 метрів на секунду. Температура навколишнього середовища -6 градусів”, — повідомили рятувальники.
Відзначимо, що за даними синоптиків, погода на півночі і заході України продовжить опускатися — стовпчики термометрів покажуть 7—12 градусів тепла. На сході і півдні — від 14 до 18 градусів вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ і хмарність.
Нагадаємо, що майже по всій країні — дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг. Такий прогноз синоптиків на найближчі дні.