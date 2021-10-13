Холодно і місцями дощитиме: якою буде погода в Україні на Покрову та вихідні, 14-17 жовтня

Холодно і місцями дощитиме: якою буде погода в Україні на Покрову та вихідні, 14-17 жовтня

Вночі у деяких регіонах температура опускатиметься до -2° морозу.

В Україні на вихідних, яких з нагоди Дня захисників і захисниць буде чотири, 14-17 жовтня, очікується переважно суха та прохолодно погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, на Покрову, 14 жовтня, вночі у східних, більшості північних та центральних областей очікується помірний, на Чернігівщині та Сумщині місцями значний дощ, на решті території, вдень в Україні без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у південній частині до 16°.

У п'ятницю, 15 жовтня, в країні буде переважно сухо, лише у південній частині невеликий дощ. Вночі та вранці 15 жовтня у західних, 16 жовтня в центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний, у південній та східній частині північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу (у південній частині 4-9° тепла), вдень 9-14°.

У суботу та неділю, 16-17 жовтня, в Україні буде без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14°, на крайньому півдні країни вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, на Закарпатті 12-17°.

У Києві на Покрову, 14 жовтня, вночі ітиме дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°. 15 жовтня в столиці буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

16-17 жовтня у Києві також опади не очікуються, температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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