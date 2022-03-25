Холодноярська піхота знищила російський танк Т-80 на Сумщині: фото

Українські вояки вразили танк НЛАВом на місці, де раніше неодноразово розбивали противника.

Утворення своєї локальної "Чорнобаївки" констатує один із підрозділів 93 бригади Холодний Яр, що воює в районі Тростянця на Сумщині.

Про це повідомило Міністерство оборони України та оприлюднило відповідні світлини.

На фото - розбитий НЛАВом російський танк Т-80. Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника.

"Тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Раніше українські військові 24 березня вдесяте вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці Херсонської області.

Нагадаємо, ЗСУ у Чорнобаївці, що під Херсоном, ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Російський окупант вихвалявся тим, що війна проти України закінчиться "за лічені години".