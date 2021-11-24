"Холодомор": біля Чернівецької ОДА мешканці сіл влаштували пікет через відсутність газу (фото)

До пікетувальників вийшов голова облдержадміністрації.

Сьогодні, 24 листопда, біля Чернівецької обладерджадміністрації зібралися близько 100 мешканців села Банилів. Вони вимагають відремонтувати газопровід, який торік зруйнувала паводкова хвиля, та подати газ до будинків.

Як пише "Суспільне", жителі села з плакатами у руках: "Холодомор 2021", "Дітям потрібен газ" просили, аби до них вийшов голова ОДА Сергій Осачук.

Суспільне

Згодом Осачук вийшов до пікетувальників та намагався пояснити про тендерну процедуру та ремонтні роботи. За його словами, роботи з демонтажу пошкодженої труби має виконувати компанія "Чернівцігаз".

Суспільне

"Вчора у мене був керівник компанії Віктор Горда. Він сказав, що вони вже трубу купили, обробляють. Цей процес зварювання труби займає тиждень", — сказав Осачук.

Голова ОДА зазначив, що "газ та тепло" буде, втім не вказав терміни виконання робіт. Люди почали кричати: "Ганьба" та "Йди у відставку".

На своїй сторінці у Facebook Осачук звинуватив голову громади у "підбурюванні людей до емоційних кроків", та зазначив, що "він міг би просто принести теплого чаю будівельникам".

Керівник департаменту капбудівництва Микола Гладюк у коментарі виданню зазначив, що "Чернівцігаз" розпочне демонтаж пошкодженої труби не раніше цієї суботи.

Обурені відсутністю газу мешкані села попрямували до адмінбудівлі "Чернівцігазу".

Нагадаємо, 22 листопада мешканці Банилова перекривали дорогу у селі через відсутність у їхніх домівках газу. Голова Банилівської сільської ради Василь Соломко заявив, що через відсутність газопостачання він змушений зачиняти школи та садочки у селі, адже вони не опалюються.

Зазначимо, газопровід "Джурів-Банилів", який обслуговував шість населених пунктів, у 2020 році пошкодив паводок. На його відновлення уряд виділили 9 мільйонів гривень. В Ченівецькій ОДА обіцяли відновити провід до кінця листопада. Однак, 12 листопада у селі Банилів від газу відключили 650 домогосподарств. Влітку газ місцевим жителям подавали через тимчасовий газопровід, але він придатний лише для використання у теплу пору, бо зі зниженням температури тиск в ньому падає.