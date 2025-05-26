Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко: "Українців неможливо поставити на коліна, поки є такі воїни"

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У кожному з підрозділів обговорювали оперативну обстановку, зокрема характер дій противника. Командири доповіли про активізацію обстрілів з боку ворога, особливо з використанням дронів, оснащених оптоволоконним управлінням, а також про спроби просування ворожих ДРГ.

Окрема увага приділялась питанням матеріального забезпечення бійців — від техніки і озброєння до боєприпасів. Також обговорювалась бойова підготовка військовослужбовців і злагодженість дій підрозділів, що дозволяє ефективно тримати лінію оборони.

«Українців неможливо поставити на коліна, поки є такі воїни. У нас є цікаві ідеї та реальні можливості посилити наші підрозділи. Усе вдасться. У перемозі — жодного сумніву. Так, важко. Але ми обов’язково переможемо. Бо правда — за нами», — наголосив Сергій Дейнеко.

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Під час поїздки очільник ДПСУ вручив прикордонникам державні нагороди, відомчі відзнаки та вогнепальну зброю.

Сергій Дейнеко також висловив вдячність за підтримку голові Луганської обласної державної адміністрації Олексію Харченку та народному депутату України Олексію Кузнєцову. Вони долучилися до відвідування 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Під час візиту обговорили потреби підрозділів, до забезпечення яких можуть долучитися громади Луганської області.