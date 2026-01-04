Голова РДК Капустін зробив заяву після свого "воскресіння"

Командир РДК Капустін

Голова Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін уперше публічно прокоментував інформацію про власну «загибель», яка ширилася наприкінці року. Після появи у публічному просторі він заявив, що інсценування смерті було частиною спеціальної операції.

Про це йдетьс у повідомленні РДК.

У своєму зверненні Капустін подякував усім, хто висловлював співчуття та вшановував його пам’ять, зізнавшись, що був водночас зворушений і засмучений реакцією людей.

«Мені було дуже приємно і сумно одночасно читати ваші послання мені „загиблому“. Я не очікував, що такій кількості людей є важливим і потрібним те, що я роблю», — написав він.

За словами Капустіна, він ніколи не прагнув публічності чи слави, а події навколо його нібито загибелі не були випадковістю.

«Хочу нагадати всім вам, що моє місце служби називається Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тепер ви розумієте, що моя „загибель“ була не якимось дурним фарсом, а спеціальною обманною операцією, яка увінчалася абсолютним успіхом», — заявив він.

Очільник РДК наголосив, що людям не варто соромитися слів підтримки чи акцій пам’яті, які відбувалися в різних країнах, адже вони були щирими.

«Я бачив графіті з Німеччини, вуличні акції з Італії та Болгарії, відео та пости друзів і соратників зі США, Австралії, Швеції, Чехії. Я всім вам дуже вдячний і зворушений вашим ставленням», — зазначив Капустін.

Він також запевнив, що й надалі залишатиметься разом зі своїми прихильниками та бойовими побратимами й анонсував подальші дії у 2026 році.

«Я з вами назавжди, друзі мої. Давайте разом „розвалимо“ цей 2026 рік — він буде явно дуже цікавий. Ряд запізнілих новорічних подарунків від мене особисто всі ви скоро теж отримаєте», — підсумував голова РДК.

Нагадаємо, 27 грудня в РДК заявили про загибель Капустіна під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Це буцімто сталося через удар FPV-дрона.

Втім 1 січня 2026 року стало відомо, що командир РДК живий. Насправді ж це була спецоперація ГУР, спрямована на інсценування вбивства Капустіна. Російські спецслужби, впевнені в успішній ліквідації, виплатили українській стороні 500 тисяч доларів.

Згодом ГУР порилюднили відео про те, як вдалося інсценувати смерть Капустіна.