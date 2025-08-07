Голова САП заявляє про тиск для підтвердження "російського сліду" в НАБУ

Директор САП Олександр Клименко / © Getty Images

Реклама

У справі щодо двох заарештованих детективів НАБУ Служба безпеки України досі не надала жодних матеріалів. Водночас доказів співпраці арештованих детективів з РФ НАБУ — немає.

Про це заявив директор САП Олександр Клименко в інтерв’ю для ZN.ua.

Він наголосив, що ситуація з арештом колег впливає на настрої в колективах НАБУ та САП. Деякі детективи стали обережнішими. Особливо в розслідуваннях, де фігурують СБУ та топчиновники. Це також стосується й людей, які співпрацюють з детективами, оскільки вони побоюються витоку інформації.

Реклама

«Тому що вони бояться розконспірації, перебуваючи у тому числі на офіційних посадах. Фактично два тижні нічого не рухалося. Зараз ми поступово починаємо відновлювати довіру і продовжувати наші операції та співпрацю. Тішить, що є й протилежні випадки, коли в частини людей, навпаки, з’явилося значно більше мотивації працювати й демонструвати результат, якого від нас насамперед очікує суспільство», — додав очільник САП.

Клименко розповів, що, попри запит НАБУ надати докази щодо можливої роботи затриманих на РФ, жодних матеріалів не було отримано. За його словами, голова НАБУ Кривонос комунікує зі СБУ, щоб з’ясувати ситуацію. Зокрема щодо детектива Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу бізнесмена Тимура Міндіча.

Директор САП також висловив обурення публічними заявами голови СБУ та міністра МВС, які припустили «російський слід» в обшуках, проведених детективом у Нацгвардії.

«Попри це, нас звинувачують у „російському сліді“. Міністр МВС публічно припустив, що обшуки могли бути ініційовані Кремлем. Як можна робити такі припущення без доказів, іще й публічно? Це ненормально. Наслідки таких заяв залишаться, і ми не знаємо, чи продовжаться затримання детективів у майбутньому, адже НАБУ розслідує численні справи у сфері оборони. За нашою інформацією, продовжується здійснюватися тиск на певних людей, щоб вони свідчили, що дійсно в НАБУ є російські впливи», — підсумував Клименко.

Реклама

Раніше повідомлялося, наприкінці липня в Україні стався гучний скандал: СБУ провела обшуки в НАБУ і САП. Ці слідчі дії викликали бурхливу реакцію в суспільстві, розділивши політиків та активістів на два табори.

Одна група вважає, що обшуки є нічим іншим, як спробою тиску на антикорупційні органи. На їхню думку, це помста за низку резонансних розслідувань, які НАБУ і САП вели останнім часом.

Інші ж запевняють, що дії СБУ були повністю обґрунтовані. Вони стверджують, що обшуки пов’язані з викриттям злочинів у самих антикорупційних структурах і є частиною боротьби за очищення влади.