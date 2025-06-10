Голова спілки художників про портретиста Семенуху: «Він в рази краще розпіареного Сафронова»

Семенуха Віталій – художник, портретист

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Про це в інтерв’ю виданню “Фокус” розповів голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

За його словами, якщо раніше українська еліти замовляла портрети в російського художника Нікаса Сафронова, то сьогодні акценти кардинально змінились. Чернявський прямо говорить: «Українські портретисти, зокрема Семенуха, не лише не поступаються Сафронову в ціні, а й у рази перевершують його в майстерності».

Крім того, українські портретисти продовжують закріплюватися на міжнародній арені. Яскравий приклад – художник Віталій Семенуха. Його роботи, які за деякими оцінками перевищують $100 000, замовляють відомі політики, меценати та колекціонери з Європи.

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Семенуха створює не просто портрети – його роботи називають «мовчазними сповідями», в яких зафіксовано не зовнішність, а внутрішній світ людини, підкреслює Чернявський.

Загалом сучасне українське мистецтво дедалі частіше стає інструментом фіксації часу. «Портрети сьогодні – це вже не просто зображення людей, а художні маніфести, що розповідають про війну, втрати, ідентичність і національну пам’ять. Митці виходять за межі традиційних галерей, працюють у цифровому середовищі, на вулицях, створюючи живий діалог із суспільством», – розповідає голова спілки.

«Портрет – це не обличчя. Це пам’ять про душу», – резюмує голова Національної спілки художників.