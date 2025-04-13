Удар по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

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Мер Конотопу Артем Семеніхін заявив, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх організував нагородження військових у конгрес-центрі Сумського університету.

Про це Семеніхін заявив у відеозверненні у Facebook.

«Пан Артюх перебуває на своєму робочому місці. Не хотів би казати, але скажу хто цьому посприяв. Оцій крові, що була тут пролита. Настільки допомагати росіянам виправдовувати свій геноцид проти українців — це ще треба вміти. Голова ОВА Сумської області, радянський генерал Артюх цьому їм посприяв», — сказав мер.

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За його словами, на місці удару по Сумах була 117 бригада ТрО, яка сьогодні відзначала річницю створення підрозділу.

«Він (Артюх — Ред.) організував тут вручення грамот і медалей нашим хлопцям-героям», — зазначає мер Конотопа.

Семеніхін стверджує, що військові не постраждали, оскільки перебували у укритті. Натомість, головною ціллю РФ були саме діти.

«Але росіяни били „касетою“. Спеціально, щоб було якомога більше жертв. Щоб можна було виправдати свою терористичну агресію. Бо нібито там військові були. Пан Артюх — це радянський генерал, який за часів Януковича служив під проводом такого собі Саламатіна, міністра оборони України. Допомагав знищувати українську армію, отримував за це нагороди від Януковича. Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 бригади. Наскільки я знаю, його попереджали, що цього робити не варто», — каже Семеніхін.

За інформацією мера Конотопу, голова СБУ Василь Малюк тримає це питання на особистому контролі.

«Це вбивство цивільних, яке здійснили росіяни фактично за сприяння Артюха. Я знаю, що ще деякі військові керівники будуть нести відповідальність. Але звичайно, відповідальність №1 — це росіяни», — каже міський голова Конотопу.

Нардепка Мар’яна Безугла також зауважила, що одразу після нагородження військових у приміщенні мала бути дитяча вистава.

«Ніщо не виправдовує російського злочину. Згідно з міжнародним правом, сторони зобов’язані перевіряти цілі. Удар в центр міста у вихідний у будь-якому випадку — це вбивство, вбивство цивільних. Але ставити нагородження перед дитячою виставою — ну. Взагалі, збиратись робити нагородження в центрі міста, поширювати… І це ж не вперше. Тому і не мовчу. Жодного разу нічого подібного більше не має повторитися», — пише нардепка.

Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін емоційно звернувся до голови Сумської ОВА Володимира Артюха та очільника СБУ в Сумській області Олега Красношапки. Він закликав посадовців піти у відставку.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.