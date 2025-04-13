ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2878
Час на прочитання
2 хв

Голова Сумської ОВА організував нагородження військових — гучна заява мера Конотопа

Мер Конотопа звинуватив главу Сумської ОВА Артюха в організації в Сумах нагородження військових 117 бригади.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Сумах

Удар по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Мер Конотопу Артем Семеніхін заявив, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх організував нагородження військових у конгрес-центрі Сумського університету.

Про це Семеніхін заявив у відеозверненні у Facebook.

«Пан Артюх перебуває на своєму робочому місці. Не хотів би казати, але скажу хто цьому посприяв. Оцій крові, що була тут пролита. Настільки допомагати росіянам виправдовувати свій геноцид проти українців — це ще треба вміти. Голова ОВА Сумської області, радянський генерал Артюх цьому їм посприяв», — сказав мер.

За його словами, на місці удару по Сумах була 117 бригада ТрО, яка сьогодні відзначала річницю створення підрозділу.

«Він (Артюх — Ред.) організував тут вручення грамот і медалей нашим хлопцям-героям», — зазначає мер Конотопа.

Семеніхін стверджує, що військові не постраждали, оскільки перебували у укритті. Натомість, головною ціллю РФ були саме діти.

«Але росіяни били „касетою“. Спеціально, щоб було якомога більше жертв. Щоб можна було виправдати свою терористичну агресію. Бо нібито там військові були. Пан Артюх — це радянський генерал, який за часів Януковича служив під проводом такого собі Саламатіна, міністра оборони України. Допомагав знищувати українську армію, отримував за це нагороди від Януковича. Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 бригади. Наскільки я знаю, його попереджали, що цього робити не варто», — каже Семеніхін.

За інформацією мера Конотопу, голова СБУ Василь Малюк тримає це питання на особистому контролі.

«Це вбивство цивільних, яке здійснили росіяни фактично за сприяння Артюха. Я знаю, що ще деякі військові керівники будуть нести відповідальність. Але звичайно, відповідальність №1 — це росіяни», — каже міський голова Конотопу.

Нардепка Мар’яна Безугла також зауважила, що одразу після нагородження військових у приміщенні мала бути дитяча вистава.

«Ніщо не виправдовує російського злочину. Згідно з міжнародним правом, сторони зобов’язані перевіряти цілі. Удар в центр міста у вихідний у будь-якому випадку — це вбивство, вбивство цивільних. Але ставити нагородження перед дитячою виставою — ну. Взагалі, збиратись робити нагородження в центрі міста, поширювати… І це ж не вперше. Тому і не мовчу. Жодного разу нічого подібного більше не має повторитися», — пише нардепка.

Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін емоційно звернувся до голови Сумської ОВА Володимира Артюха та очільника СБУ в Сумській області Олега Красношапки. Він закликав посадовців піти у відставку.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie