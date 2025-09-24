Голова ВР Стефанчук намагається запровадити цензуру в Україні: черговий скандальний закон тягнуть у Раду

Голова ВР Стефанчук / © УНІАН

Реклама

21 вересня група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14057, який передбачає низку змін до Цивільного кодексу України. Документ значно посилює юридичну відповідальність за критичні публікації та може поставити під загрозу діяльність журналістів-розслідувачів.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Журналісти Bihus.Info звернули увагу, що законопроєкт пропонує автоматично визнавати недостовірною будь-яку інформацію, яка не підтверджена судовим вироком, а також дозволяє притягати до відповідальності за суб’єктивну думку.

Реклама

"Пропонують навіть вимагати компенсацію за критику, якщо комусь не сподобався тон публікації", — зазначають у Bihus.Info.

Окремо у документі йдеться про "право на забуття": депутати пропонують прибирати будь-яку інформацію, яка стала неактуальною або втратила суспільний інтерес. Водночас визначення цих категорій у проєкті не прописано, що, на думку журналістів, може призвести до видалення достовірних матеріалів лише через суб’єктивне рішення окремих осіб.

"Ухвалення таких змін може призвести до видалення абсолютно достовірної інформації, якщо хтось вирішить, що певні особи "неактуальні", — додають у Bihus.Info.

Редакція Bihus.Info попереджає, що законопроєкт №14057 може заблокувати роботу багатьох українських журналістів, оскільки будь-яка критична публікація може стати підставою для судового позову, та закликає депутатів не підтримувати документ.

Реклама

Депутатка Верховної Ради Мар’яна Безугла заявила, що законопроєкт має вигляд як спроба запровадження цензури. Вона також звернула увагу на незвичне коло авторів документа та їхню репутацію, наголошуючи, що серед них — керівництво ВРУ та особи із сумнівними попередніми висловлюваннями. Водночас Безугла підкреслила:

"Чому вони подали такий законопроєкт? Це справжня детективна історія. Не можна за це голосувати".