Голова європейської асоціації WindEurope відзначив розвиток вітроенергетики на Закарпатті

Під час візиту на Нижньоворітську ВЕС генеральний директор WindEurope Джайлз Діксон високо оцінив українські проєкти вітроенергетики та підкреслив їхню відповідність найвищим європейським стандартам.

«Вітропарк на Закарпатті демонструє, що Україна здатна будувати нові енергетичні потужності навіть у найважчі часи. Цього року в Україні буде зведено близько 300 МВт нових потужностей, наступного – ще 500. Це чудовий результат», – наголосив Діксон.

Джайлз Діксон також підкреслив важливість локалізації виробництва: вежі, гондоли та лопаті для турбін виготовляються на Закарпатті. Це свідчить про високий рівень розвитку національного машинобудування і створює додану вартість для економіки. Він закликав Україну продовжувати розбудовувати вітряні електростанції та підтримувати проєкти, які сприятимуть подальшому розвитку зеленої енергетики.

Окрему увагу гендиректор WindEurope приділив питанням довкілля й біорізноманіття. Незалежні експерти досліджували маршрути міграції птахів та оцінювали вплив будівництва на природу. Фахівці підтвердили, що турбіни встановлено з урахуванням екологічних вимог, і вони задоволені детальними дослідженнями, проведеними девелопером.

Візит Джайлза Діксона підтверджує стратегічне значення вітроенергетики для стійкості держави та європейського майбутнього.

WindEurope — це провідна європейська асоціація, яка об’єднує понад 600 компаній і організацій, пов’язаних із вітроенергетикою. Асоціація співпрацює з інституціями ЄС, урядами європейських країн задля розширення підтримки відновлювальних джерел енергії.

Нагадаємо, 9-10 вересня у Львові проходив Український вітроенергетичний форум, який зібрав близько 300 передових експертів галузі з України та світу. У межах форуму учасники разом з генеральним директором WindEurope Джайлзом Діксоном відвідала першу вітроелектростанцію на Закарпатті.