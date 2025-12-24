Головна бізнес-премія країни “Вибір року” опублікувала список лідерів ринку 2025

Коли ми вперше отримали премію в 2023 році, це стало для команди підтвердженням того, що ми разом створили якісний, затребуваний продукт, який відповідав вимогам та очікуванням ринку, який щойно відкрився. Отримуючи премію 3-й рік поспіль, крім вищезазначеного, відчуваємо і відповідальність. Zeminvest — лідер у ніші, який значно впливає на формування ринку, правил гри. Це додає додаткові вимоги, які спонукають постійно працювати над якістю послуг. Отож для нас це, з одного боку продовження визнання, що ми справились з завданням, яке поставили в 2025 році, з іншого — знову підняття «планки» на наступний. Співзасновник Zeminvest Олександр Чорний