- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 4 хв
Головна бізнес-премія країни “Вибір року” опублікувала список лідерів ринку 2025 Новини компаній
Премія «Вибір року» — це щорічний зріз споживчих уподобань, який показує, яким брендам українці справді довіряють. У 2025 році за результатами голосування споживачів та журі переможцями стали компанії, що продемонстрували стабільну якість, сильну репутацію та здатність відповідати очікуванням ринку у своїх категоріях.
Переможці «Вибір року» 2025:
Штатні магнітоли року для автомобіля на системі Андроід — TORSSEN
Сервіс земельних інвестицій року — ZEMINVEST
Дитячий порошок року українського виробництва — ВУХАСТИК
Український освіжувач повітря року — IFresh
Виробник модульних будинків року — SCANDI
Український бренд року одягу для жінок — VOVK
Автобусні тури року — АККОРД-ТУР
Майонез року — Королівський смак
Хот-дог року — Mr.Grill
Сметана року — Président
Виробник хлібобулочних виробів року — КИЇВХЛІБ
Національна мережа торговельних центрів року — Епіцентр
Шкільні рюкзаки і ранці року — Kite
Кухонні товари року — Фрекен БОК
Вологі гігієнічні серветки року — Smile
Ватна продукція року — Lady Cotton
Комбуча року — spraga
Мережа аптек року — Аптека АНЦ
Мережа барбершопів року — ЦирульниК
Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року — Лазерхауз
Програма року для корекції та зниження маси тіла — Herbalife
Протеїновий коктейль року — Формула 1 (Herbalife)
Дієтичні добавки року — Herbalife
Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) — Lemarix
Антипігментний засіб року для обличчя — NIVEA
Антивіковий крем року по догляду за обличчям — NIVEA
Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м. Буча) — ЖК «Гранд Бурже»
Торгово-розважальний центр року — LAVINA
Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м. Вишневе) — ЖК «АТМОСФЕРА»
Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (Софіївська Борщагівка) — ЖК «Park Residence»
Девелоперська компанія року в передмісті Києва — Будівельна група «СИНЕРГІЯ»
Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва — ЖК «Синергія Сіті»
Житловий комплекс бізнес-класу року у м. Львів — ЖК «SILENT PARK»
Кліматична техніка року комфорт-класу — HYUNDAI
ЖК бізнес-класу року з підземним паркінгом (м. Ірпінь) — Центральний Premium
Кав’ярня самообслуговування року — FASTKAVA
Препарат року (в таблетках) для лікування геморою — ДЕТРАЛЕКС®
Венотонік року (в таблетках) — ДЕТРАЛЕКС®
Вітамінно-мінеральний комплекс року для підтримки вагітності та грудного вигодовування — Елевіт
Засіб року для загоєння пошкодженої та подразненої шкіри — Бепантен®
Ферменти року (засіб для покращення травлення) — Креон®
Переможці про цінність премії “Вибір року” та досягнення у 2025 році:
Для команди Kite це — велика гордість і джерело натхнення. Кожен співробітник відчуває, що його праця має значення. Це визнання того, що наш спільний щоденний внесок формує довіру до бренду та впливає на життя дітей і батьків. Перемога у “Вибір року” — це не лише титул, а підтвердження нашої місії: створювати якісні, безпечні й стильні рюкзаки, з якими зручно йти до школи, відкривати світ і здійснювати мрії. Світлана Митник, керівник групи управління Kite ТОВ "ВІВАТ ТРЕЙДІНГ"
Коли ми вперше отримали премію в 2023 році, це стало для команди підтвердженням того, що ми разом створили якісний, затребуваний продукт, який відповідав вимогам та очікуванням ринку, який щойно відкрився. Отримуючи премію 3-й рік поспіль, крім вищезазначеного, відчуваємо і відповідальність. Zeminvest — лідер у ніші, який значно впливає на формування ринку, правил гри. Це додає додаткові вимоги, які спонукають постійно працювати над якістю послуг. Отож для нас це, з одного боку продовження визнання, що ми справились з завданням, яке поставили в 2025 році, з іншого — знову підняття «планки» на наступний. Співзасновник Zeminvest Олександр Чорний
Для нашої команди перемога у бізнес-премії «Вибір Року» — це доказ того, що тисячі водіїв довіряють нашій продукції, нашому сервісу й нашому підходу. Ми починали з бажання створити доступний, якісний простір для культури автосвітла в Україні, а сьогодні отримуємо національну відзнаку, що підтверджує: цей шлях приносить реальну користь. Для нас ця нагорода — ознака вдячності наших клієнтів, які обирають Lemarix, і натхнення рухатися разом із нами по одному вектору вперед з тією ж енергією. Ця премія символізує відповідальність, нагадує нам, що кожна фара, кожен комплект, кожне замовлення, яке ми обробляємо, — частина простору для культури автосвітла в Україні, яке ми створюємо разом. Сірук Марина та Олександр Миколайович, власники.
Ми продовжуємо працювати на благо країни — для людей і разом із людьми. Створюємо робочі місця, будуємо нові об’єкти, підтримуємо економіку. Це наша відповідальність і наш шлях до спільної перемоги. Ми — компанія національного масштабу, але наша сила не в розмірі, а в людяності. Саме тому наші дії для країни та людей: реанімобілі, генератори, медичне обладнання, підтримка оборони України, інвестиції в економіку та розвиток спорту. Це частина стратегії бренду, а не окрема ініціатива. Навіть у непрості часи ми продовжуємо розвиватися — інвестуємо в інновації, нові формати та технології. Адже кожен наш проєкт — це внесок у сильну, незалежну й успішну країну. Михайлишин Петро Йосипович, генеральний директор ТОВ «Епіцентр К»
Для нашої команди це визнання — не просто статус, а доказ того, що щоденна робота має сенс. Кожен відчуває гордість і причетність до результату, який бачить країна. Це заряджає, мотивує й нагадує, що саме люди створюють силу FASTKAVA — їхня відданість і віра в продукт роблять нас №1. Директор В’ячеслав Кривенко
Перемога у премії «Вибір року» — це підтвердження реальної довіри споживачів і сильних позицій бренду на українському ринку. Подати заявку на участь.