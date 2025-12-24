ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
4 хв

Головна бізнес-премія країни “Вибір року” опублікувала список лідерів ринку 2025 Новини компаній

Премія «Вибір року» — це щорічний зріз споживчих уподобань, який показує, яким брендам українці справді довіряють. У 2025 році за результатами голосування споживачів та журі переможцями стали компанії, що продемонстрували стабільну якість, сильну репутацію та здатність відповідати очікуванням ринку у своїх категоріях.

Головна бізнес-премія країни “Вибір року” опублікувала список лідерів ринку 2025

Переможці «Вибір року» 2025:

  • Штатні магнітоли року для автомобіля на системі Андроід — TORSSEN

  • Сервіс земельних інвестицій року — ZEMINVEST

  • Дитячий порошок року українського виробництва — ВУХАСТИК

  • Український освіжувач повітря року — IFresh

  • Виробник модульних будинків року — SCANDI

  • Український бренд року одягу для жінок — VOVK

  • Автобусні тури року — АККОРД-ТУР

  • Майонез року — Королівський смак

  • Хот-дог року — Mr.Grill

  • Сметана року — Président

  • Виробник хлібобулочних виробів року — КИЇВХЛІБ

  • Національна мережа торговельних центрів року — Епіцентр

  • Шкільні рюкзаки і ранці року — Kite

  • Кухонні товари року — Фрекен БОК

  • Вологі гігієнічні серветки року — Smile

  • Ватна продукція року — Lady Cotton

  • Комбуча року — spraga

  • Мережа аптек року — Аптека АНЦ

  • Мережа барбершопів року — ЦирульниК

  • Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року — Лазерхауз

  • Програма року для корекції та зниження маси тіла — Herbalife

  • Протеїновий коктейль року — Формула 1 (Herbalife)

  • Дієтичні добавки року — Herbalife

  • Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар (постачальник) — Lemarix

  • Антипігментний засіб року для обличчя — NIVEA

  • Антивіковий крем року по догляду за обличчям — NIVEA

  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м. Буча) — ЖК «Гранд Бурже»

  • Торгово-розважальний центр року — LAVINA

  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (м. Вишневе) — ЖК «АТМОСФЕРА»

  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва (Софіївська Борщагівка) — ЖК «Park Residence»

  • Девелоперська компанія року в передмісті Києва — Будівельна група «СИНЕРГІЯ»

  • Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва — ЖК «Синергія Сіті»

  • Житловий комплекс бізнес-класу року у м. Львів — ЖК «SILENT PARK»

  • Кліматична техніка року комфорт-класу — HYUNDAI

  • ЖК бізнес-класу року з підземним паркінгом (м. Ірпінь) — Центральний Premium

  • Кав’ярня самообслуговування року — FASTKAVA

  • Препарат року (в таблетках) для лікування геморою — ДЕТРАЛЕКС®

  • Венотонік року (в таблетках) — ДЕТРАЛЕКС®

  • Вітамінно-мінеральний комплекс року для підтримки вагітності та грудного вигодовування — Елевіт

  • Засіб року для загоєння пошкодженої та подразненої шкіри — Бепантен®

  • Ферменти року (засіб для покращення травлення) — Креон®

Переможці про цінність премії “Вибір року” та досягнення у 2025 році:

  • Для команди Kite це — велика гордість і джерело натхнення. Кожен співробітник відчуває, що його праця має значення. Це визнання того, що наш спільний щоденний внесок формує довіру до бренду та впливає на життя дітей і батьків. Перемога у “Вибір року” — це не лише титул, а підтвердження нашої місії: створювати якісні, безпечні й стильні рюкзаки, з якими зручно йти до школи, відкривати світ і здійснювати мрії. Світлана Митник, керівник групи управління Kite ТОВ "ВІВАТ ТРЕЙДІНГ"

  • Коли ми вперше отримали премію в 2023 році, це стало для команди підтвердженням того, що ми разом створили якісний, затребуваний продукт, який відповідав вимогам та очікуванням ринку, який щойно відкрився. Отримуючи премію 3-й рік поспіль, крім вищезазначеного, відчуваємо і відповідальність. Zeminvest — лідер у ніші, який значно впливає на формування ринку, правил гри. Це додає додаткові вимоги, які спонукають постійно працювати над якістю послуг. Отож для нас це, з одного боку продовження визнання, що ми справились з завданням, яке поставили в 2025 році, з іншого — знову підняття «планки» на наступний. Співзасновник Zeminvest Олександр Чорний

  • Для нашої команди перемога у бізнес-премії «Вибір Року» — це доказ того, що тисячі водіїв довіряють нашій продукції, нашому сервісу й нашому підходу. Ми починали з бажання створити доступний, якісний простір для культури автосвітла в Україні, а сьогодні отримуємо національну відзнаку, що підтверджує: цей шлях приносить реальну користь.   Для нас ця нагорода — ознака вдячності наших клієнтів, які обирають Lemarix, і натхнення рухатися разом із нами по одному вектору вперед з тією ж енергією. Ця премія символізує відповідальність, нагадує нам, що кожна фара, кожен комплект, кожне замовлення, яке ми обробляємо, — частина простору для культури автосвітла в Україні, яке ми створюємо разом. Сірук Марина та Олександр Миколайович, власники.

  • Ми продовжуємо працювати на благо країни — для людей і разом із людьми. Створюємо робочі місця, будуємо нові об’єкти, підтримуємо економіку. Це наша відповідальність і наш шлях до спільної перемоги. Ми — компанія національного масштабу, але наша сила не в розмірі, а в людяності. Саме тому наші дії для країни та людей: реанімобілі, генератори, медичне обладнання, підтримка оборони України, інвестиції в економіку та розвиток спорту. Це частина стратегії бренду, а не окрема ініціатива. Навіть у непрості часи ми продовжуємо розвиватися — інвестуємо в інновації, нові формати та технології. Адже кожен наш проєкт — це внесок у сильну, незалежну й успішну країну. Михайлишин Петро Йосипович, генеральний директор ТОВ «Епіцентр К»

Михайлишин Петро Йосипович, генеральний директор ТОВ «Епіцентр К»

Михайлишин Петро Йосипович, генеральний директор ТОВ «Епіцентр К»

  • Для нашої команди це визнання — не просто статус, а доказ того, що щоденна робота має сенс. Кожен відчуває гордість і причетність до результату, який бачить країна. Це заряджає, мотивує й нагадує, що саме люди створюють силу FASTKAVA — їхня відданість і віра в продукт роблять нас №1. Директор В’ячеслав Кривенко

Команда Faskava

Команда Faskava

Перемога у премії «Вибір року» — це підтвердження реальної довіри споживачів і сильних позицій бренду на українському ринку. Подати заявку на участь. 

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie