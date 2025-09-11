- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Головна дипломатка ЄС зробила прогноз щодо завершення війни в Україні
На думку європейської чиновниці, війна в Україні зайшла в глухий кут і може тривати не один рік.
Верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумніви щодо того, що війна Росії в Україні буде завершена найближчим часом.
Її заяву цитують журналісти іспанського видання El Pais.
Головна дипломатка ЄС вважає, що «залишилося щонайменше два роки конфлікту».
За її словами, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить недавній напад на Польщу.
Опитані виданням джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво в обох країнах.
Раніше президент Росії Володимир Путін після зустрічі на Алясці з Дональдом Трампом висунув свої вимоги для завершення війни в Україні. Йдеться, зокрема, про територіальні поступки, заборону НАТО та державний статус російської мови.
Нагадаємо, американське видання CNN спрогнозувало 5 сценаріїв, як може завершитися війна в Україні.