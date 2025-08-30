Кордон / © ТСН

Відтепер українці віком 18–22 років можуть залишати країну без обмежень. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко пояснила, що мета змін — підтримувати зв’язок молоді з Україною та давати можливість отримати міжнародний досвід. Раніше чоловікам від 18 до 60 років не дозволялося виїжджати через імовірність мобілізації.

Про це пише DW.

Чому змінили правила

Раніше призов був лише для чоловіків від 25 років, але загроза мобілізації змушувала підлітків залишати країну перед 18 роками. Президент Володимир Зеленський пообіцяв відкрити кордони для молоді до 22 років, і це вже реалізовано.

Що означає новий порядок

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив, що нові правила спрямовані на навчання, стажування та легальне працевлаштування за кордоном. Досвід, отриманий за кордоном, планують використати для розвитку України після повернення молоді.

Опитування та настрої молоді

Опитування Rating Group показало, що близько 20% українців віком 18–29 років хотіли б постійно проживати за кордоном. Експерти зазначають, що нові правила не матимуть критичного впливу на демографічну ситуацію чи мобілізаційні показники.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Раніше президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.

При цьому, як зазначили в ДПСУ, дозвіл на виїзд за кордон для громадян України віком від 18 до 22 років не спричинив жодних змін у пасажиропотоці на державному кордоні.

«Запровадження нової норми, яка дозволяє громадянам цієї вікової категорії перетинати кордон, і яку прикордонники почали застосовувати від учора вранці, не позначилося на загальній кількості подорожуючих. Масового прибуття молоді до пунктів пропуску для виїзду за межі України не зафіксовано», — зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він також спростував вигадки російської пропаганди про нібито масовий виїзд українців віком від 10 до 22 років.