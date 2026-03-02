ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
152
1 хв

Головна "відьма України" розповіла про стосунки з Тимошенко

Марія Тиха пишається Тимошенко як політикинею і сильною жінкою.

Тимошенко і Тиха

На суді над політикинею Юлією Тимошенко помітили найвідомішу українську «відьму» Марію Тиху. Дівчина відома в медіапросторі як самопроголошена «відьма» і публічна персона, яка раніше неодноразово заявляла про нібито співпрацю з представниками політичних еліт.

В інтервʼю Славі Дьоміну Тиха розповіла про «дружбу» з Тимошенко.

«Юлія Володимирівна поважає мене як особистість. Любить прогнози дивитися мої. По YouTube. Я вважаю, що вона представляє дуже сильну конкуренцію і небезпеку. Я її поважаю як жінку, як особистість і як політика», — сказала Марія.

Утім, вона наголосила, що не може говорити про їхні стосунки.

У Мережі українці почали жартувати про те, як «головна відьма» країни зібралася захищати Тимошенко

  • А бабу Вангу не кликали, чи її кума?

  • Як вона зможе її захистити, картами?

  • Таке відчуття, що Гоголь свої твори з оригіналу писав. Країна сюр

  • А мітлу зі ступою принесла? Це дуже важливо

Нагадаємо, що 14 січня НАБУ та САП офіційно вручили Тимошенко підозру. Їй інкримінують пропозицію неправомірної вигоди народним обранцям. За версією слідства, лідерка «Батьківщини» намагалася вибудувати систему «абонентської плати» для парламентарів.

