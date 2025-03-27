Головна відмінність нічного обстрілу Дніпра від минулих атак: Філатов повідомив деталі

Обстріл Дніпра

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Обстріл Дніпра має одну рису, яка відрізняє його від попередніх атак РФ на місто. Обласний центр росіяни атакували ввечері 26 березня.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

За словами Філатова, цей обстріл став одним з наймасованіших атак.

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«Один з наймасованіших обстрілів, що бачив Дніпро за три роки війни. Наслідки численні, та, на щастя, всі живі», — написав він.

Комунальники разом з ДСНС, поліцією та всіма службами з ночі продовжують працювати.

«Остаточні збитки ще рахуємо, утім наразі це близько 20 пошкоджених багатоповерхівок. Там вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також шибки потрощило й в одній зі шкіл», — розповів Філатов.

За його даними, на деякі адреси обстріли прийшлися вже вдруге.

«Зараз на всіх локаціях працюють наші комісії — збирають заявки на обстеження пошкодженого майна», — констатував мер.

Нагадаємо, російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе «Шахед» ввечері 26 березня. У місті сталися декілька пожеж. Зайнялися авто та об’єкти інфраструктури. Пошкоджено з десяток багатоповерхівок, постраждали троє людей.