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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Головне, щоб господарі були живі": у Прилуках після ударів РФ з-під завалів врятували котика (відео)

Господарів тваринки шукають.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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"Головне, щоб господарі були живі": у Прилуках після ударів РФ з-під завалів врятували котика (відео)

Прилуки / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках Чернігівської області рятувальники знайшли під завалами кота, який пережив ракетний удар РФ. Його витягли з-під зруйнованої конструкції, однак власників тварини поки не вдалося знайти.

Про це йдеться у повідомленні з місця подій кореспондентки ТСН.

Порятунок тварини став одним із небагатьох світлих моментів після масованої атаки, наслідки якої в місті продовжують ліквідовувати.

«Головне, щоб господарі його були живі», — каже рятувальниця, не випускаючи з рук переляканого кота.

Удар по Прилуках — що відомо

За наданими даними, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Прилуках зросла до 18 людей. Серед них — четверо дітей, ще десятки людей отримали поранення. Ще 55 людей отримали поранення.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Також стало відомо про загиблих, серед яких — машиніст «Укрзалізниці» та члени його родини. Серед жертв також чоловік і мати поліцейської, яка сама постраждала внаслідок обстрілу.

Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місці трагедії.

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