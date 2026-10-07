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"Головне, щоб господарі були живі": у Прилуках після ударів РФ з-під завалів врятували котика (відео)
Господарів тваринки шукають.
У Прилуках Чернігівської області рятувальники знайшли під завалами кота, який пережив ракетний удар РФ. Його витягли з-під зруйнованої конструкції, однак власників тварини поки не вдалося знайти.
Про це йдеться у повідомленні з місця подій кореспондентки ТСН.
Порятунок тварини став одним із небагатьох світлих моментів після масованої атаки, наслідки якої в місті продовжують ліквідовувати.
«Головне, щоб господарі його були живі», — каже рятувальниця, не випускаючи з рук переляканого кота.
Удар по Прилуках — що відомо
За наданими даними, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Прилуках зросла до 18 людей. Серед них — четверо дітей, ще десятки людей отримали поранення. Ще 55 людей отримали поранення.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.
Також стало відомо про загиблих, серед яких — машиніст «Укрзалізниці» та члени його родини. Серед жертв також чоловік і мати поліцейської, яка сама постраждала внаслідок обстрілу.
Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місці трагедії.