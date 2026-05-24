ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
540
Час на прочитання
1 хв

Головний офіс "Укрпошти" постраждав після атаки РФ

Директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на атаку по відділенню.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Окупанти пошкодили історичну будівлю "Укрпошти" на Майдані

Окупанти пошкодили історичну будівлю «Укрпошти» на Майдані

Унаслідок обстрілу Росії по Києву пошкоджень зазнав головний офіс «Укрпошти».

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«У результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс „Укрпошта“ на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати — значить, буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей», — написав він.

Наслідки атаки / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Наслідки атаки / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
540
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie