Головний офіс "Укрпошти" постраждав після атаки РФ

Окупанти пошкодили історичну будівлю «Укрпошти» на Майдані

Унаслідок обстрілу Росії по Києву пошкоджень зазнав головний офіс «Укрпошти».

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«У результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс „Укрпошта“ на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати — значить, буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей», — написав він.

Наслідки атаки / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень.

