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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Головний вокзал Львова закриють: куди прибуватимуть поїзди

«Укрзалізниця» змінила станцію прибуття та відправлення поїздів у Львові. Пасажирам, які подорожують львівським напрямком, радять планувати маршрут через станцію Підзамче.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Львівський залізничний вокзал

Львівський залізничний вокзал / © УНІАН

Пасажирів, які сьогодні, 8 листопада, подорожують поїздами львівського напрямку, чекають зміни: замість Головного вокзалу у Львові поїзди прибуватимуть і вирушатимуть зі станції Підзамче.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Поїзди у Львові курсуватимуть зі станції Підзамче

«З технічних причин наші поїзди львівського напрямку сьогодні прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче у центральній частині Львова», — повідомили в «Укрзалізниці».

Таким чином, пасажирам, які планували приїхати на Головний вокзал або вирушити з нього, потрібно врахувати тимчасову зміну станції. У компанії пояснили, що проїзд до головного вокзалу буде закритий на кілька годин через відновлювальні роботи.

«Перепрошуємо за оперативні зміни та вимушену затримку, вже наздоганяємо і лагодимо», — додали в «Укрзалізниці».

Станція Підзамче розташована в центральній частині Львова. Тож пасажирам, які планують подорож до міста або з нього 8 листопада, варто заздалегідь продумати маршрут до альтернативної станції та врахувати додатковий час на дорогу.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» оголосила про запуск нового флагманського поїзда № 51/52 «Ярослав Мудрий», який сполучатиме Київ, Львів і польський Перемишль. Звідти пасажири зможуть продовжити подорож до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна. Поїзд назвали на честь першого пасажирського рейсу, який 1861 року з’єднав Відень і Львів.

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