Голову пробила деталь від фури: лікарі врятували 7-річного хлопчика у Львові

Медики врятувати 7-річного хлопчика / © Дитяча Лікарня Святого Миколая

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У Львові лікарям вдалося врятувати 7-річного хлопчика, головний мозок якого пробив гальмівний диск від вантажівки. Металева конструкція відірвала частину черепа, пошкодила тканину й оболонки головного мозку. Дитина майже місяць була в реанімації, перенесла ще кілька операцій.

Про це повідомили у Дитячій лікарні св. Миколая у Львові.

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27 серпня 7-річний Дамір Михайльо зі своїм татом їхали додому мікроавтобусом. Несподівано від фури, що прямувала попереду, відірвався важкий металевий диск, пробив лобове скло буса та влучив у голову дитини.

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© Дитяча Лікарня Святого Миколая

«Зателефонував чоловік, кричав не своїм голосом, у трубці нічого не було чутно, лише обривисті слова: "Дамір", "ДТП". Як мені пояснили згодом, гальмівна колодка попала в мого сина і зчесала голівку, а частина мозку була навіть на панелі. Потім зателефонував невідомий чоловік і сказав, що ознак життя немає», — із сумом згадує той день Ольга, мама Даміра.

Попри те, що хлопчик не подавав ознак життя, медикам «швидкої», які оперативно прибули на виклик, вдалося зупинити масивну кровотечу та реанімувати дитину дорогою до Лікарні Святого Миколая. Тут радіологи одразу провели КТ, і нейрохірурги забрали хлопчика в операційну.

«Дитина поступила у вкрай тяжкому стані. Металева конструкція відірвала частину черепа, пошкодила тканину й оболонки головного мозку. Ми готувалися до найскладнішого, оскільки існувала загроза ушкодження великих судин, зокрема, сагітального синуса. Але дитині пощастило — розрив пройшов лише за міліметр від нього. Ми провели декомпресійну трепанацію черепа через потужний набряк мозку, виконали пластику твердої мозкової оболонки та встановили зовнішній дренаж для контролю відтоку крові та ліквору», — розповідає завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин.

© Дитяча Лікарня Святого Миколая

Операція тривала 8 годин. Далі за життя хлопчика боролися вже анестезіологи в реанімації. Дамір впав у кому, а його життя підтримували апарати ШВЛ. За два тижні маленького пацієнта вдалося вивести з коми, а загалом він пробув у відділенні інтенсивної терапії близько місяця.

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Ще там, попри вкрай важкий стан, фахівці розпочали ранню фізичну реабілітацію. Згодом Даміра перевели до нейрохірургії, де через посттравматичну гідроцефалію додатково провели ще кілька операцій та встановили лікворошунтувальну систему.

© Дитяча Лікарня Святого Миколая

Хлопчик перебуває в лікарні 2 місяці і вже демонструє перші успіхи. Хоча Дамір усе ще прикутий до ліжка і поки не говорить, він перебуває у повній свідомості, реагує на голоси та впізнає рідних. З хлопчиком невтомно працюють фізичні та мовні терапевти, а також консультують пластичні хірурги.

Водій вантажівки та його сім'я підтримують родину Михайльо емоційно й фінансово. Далі на хлопчика чекає тривала реабілітація та встановлення металевої пластини.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели унікальну трансплантацію серця, яка врятувала життя 12-річного Назарчика. Донором стала 10-річна дівчинка, яка загинула в ДТП.

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