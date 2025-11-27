ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
224
1 хв

Голий чоловік влаштував "стриптиз" на АЗС та зробив несподівану пропозицію операторці

Чоловік на заправці влаштував дебош і його оштрафували на 119 грн.

Віра Хмельницька
В Україні засудили чоловіка за дебош на заправці

В Україні засудили чоловіка за дебош на заправці / © Associated Press

Уманський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Інцидент стався рано-вранці у вересні на території однієї з АЗС міста.

Подробиці «ранкового шоу»

Як зазначається у постанові суду, подія трапилася 6 вересня 2025 року близько 5:42 ранку на автозаправній станції «Сокар» по вулиці Незалежності, 64.

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у приміщення АЗС повністю оголеним.

«Він демонстрував свої статеві органи оператору АЗС, пропонував їй вступити у статевий акт, після чого вийшов з приміщення і вже на території АЗС справляв природні потреби, чим самим вчинив дрібне хуліганство,» — йдеться у протоколі.

Чоловік провину визнав та отримав штраф

Свою провину у судовому засіданні чоловік повністю визнав, підтвердивши обставини, викладені у протоколі поліції.

Суддя Уманського міськрайонного суду Роман Піньковський дійшов висновку, що вина чоловіка доведена «поза розумним сумнівом», зокрема, завдяки письмовим поясненням потерпілої та матеріалами відеозапису з камер спостереження АЗС.

На порушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень (сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та стягнуто судовий збір у сумі 605 гривень 60 копійок.

Нагадаємо, у Житомирі до 1 року іспитового терміну засудили студента через інтимні стосунки із неповнолітньою дівчиною.

