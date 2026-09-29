Гон оленів у Чорнобильському заповіднику досяг піку: тварини активно змагаються за самиць

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Осінній ліс у Чорнобильському заповіднику наповнився ревом благородних оленів. У тварин триває період гону — час розмноження, коли самці змагаються за самиць і позначають свої території.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного заповідника.

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Пік активності оленів припадає на звичний для цього виду осінній період. Визначити початок гону можна не лише за характерним ревом самців. Про нього також свідчать так звані гонні ямки — заглиблення в землі, які тварини залишають за допомогою копит і рогів.

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Для фахівців період гону є важливим і з наукової точки зору. Спостерігаючи за самцями, їхньою активністю, віком та розмірами гаремів, дослідники можуть оцінювати стан популяції та орієнтовну чисельність тварин.

Після складної зими

На стан популяції оленів вплинули й непрості умови минулої зими. Через наст тваринам було складніше пересуватися та добувати корм, а ризик загибелі від вовків зріс. Додаткову небезпеку становили дротяні огорожі.

Складна зимівля позначилася і на кількості телят. Водночас цьогорічні спостереження показують, що частина оленів увійшла в період гону в хорошому фізичному стані та має достатні жирові запаси.

За даними спостережень, у 2026 році середня щільність оленів у заповіднику становить трохи менше ніж 10 тварин на 1000 гектарів. Загальну чисельність популяції оцінюють приблизно у 2,4 тисячі особин.

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У заповіднику помітили знайомих самців

Під час цьогорічного гону дослідникам вдалося зустріти тварин, яких вони вже спостерігали раніше. Окремих самців можна впізнати за характерними рогами.

Серед них — головний бик одного з риковищ неподалік села Запілля. Після купання в багнюці його шерсть набуває майже чорного кольору. Такі процедури є частиною поведінки тварин під час гону.

«Такі “ванни” допомагають оленям маркувати територію риковища та залишати інформацію про себе», — зазначає Сергій Жила.

Головні самці зазвичай тримаються в центрі риковища, поруч із самицями та іншими биками. Тому непомітно наблизитися до них непросто. Під час реву тварина витрачає значну кількість енергії: бик може стояти з широко відкритою пащею та висунутим язиком.

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У гону беруть участь молодші самці

Цьогоріч фахівці також звернули увагу на участь у гону середньовікових самців. За попередніми спостереженнями, раніше такої особливості не фіксували.

Це може вказувати на зміни у віковій структурі популяції. Зокрема, дослідники припускають, що на неї могли вплинути втрати великих тварин в умовах війни.

Самиці в цей час поводяться інакше. Вони значно більше часу витрачають на харчування, накопичуючи ресурси перед зимою та майбутньою вагітністю.

«А самки в цей період живуть зовсім іншим ритмом», — розповідає фотограф.

Особливо помітні серед них самиці, які цього року не мали телят. Вони не витрачали енергію на вигодовування потомства, тож можуть більше ресурсів спрямовувати на підготовку до наступного сезону.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження зафіксували ксилокопу — одну з найбільших бджіл Європи. Вона має чорне тіло та великі крила з фіолетово-синім відблиском. В Україні цей вид вважається вразливим. Попри значні розміри, ксилокопа не становить особливої небезпеки для людей і зазвичай не проявляє агресії без причини.

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