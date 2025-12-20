ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі

«Ялинка Світла»: ДТЕК, «Завертайло» та Honey встановили арт-обʼєкт біля Софійської площі

Компанія ДТЕК разом з пекарнею «Завертайло» та кондитерською Honey встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» з форми енергетиків про справжню ціну світла у центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні «Завертайло».

«19 грудня поряд із пекарнею «Завертайло» біля Софії Київської у центрі Києва встановили «Ялинку Світла». Її зібрано з елементів форми енергетиків, знайомої кожному українцю за фото відновлення мереж. Даний мистецький проєкт було ініційовано командою «Завертайло» та Honey і реалізовано спільно з ДТЕК», - йдеться в ньому.

Зазначається, що проєкт присвячений всім українським енергетикам, які четвертий рік поспіль відновлюють електропостачання після російських атак.

Арт-обʼєкт буде відкритий для відвідувачів протягом зимових свят за адресою: Київ, вул. Володимирська, 24А.

«Ялинка Світла» також дякує всім, хто підтримує країну у темні часи: військовим, медикам, учителям, комунальникам, фермерам, рятувальникам, підприємцям — усім, хто дає хліб, тепло, опору і допомагає тримати зовнішнє і внутрішнє світло», - наголосили в повідомленні.

Раніше у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова, що була зруйнована російськими атаками, прозвучав різдвяний «Щедрик».

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie