Укрaїнa
239
1 хв

Гора Піп Іван повністю вкрилася снігом і льодом: який вигляд має (відео)

На горі Піп Іван зафіксовано -17°C і штормовий вітер. Рятувальники просять не виходити на маршрути.

Руслана Сивак
Гора Піп Іван

Гора Піп Іван / © ДСНС

На горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано різке погіршення погодних умов. Станом на сьогодні температура повітря впала до -17°C, а вершина перетворилася на справжнє крижане королівство.

Про це повідомляє ДСНС України.

Як повідомили рятувальники, через штормовий вітер, який буквально збиває з ніг, умови стали екстремальними навіть для досвідчених фахівців. Популярна літня гойдалка на вершині перетворилася на замерзлу скульптуру, що нагадує крижаний трон.

Рятувальники закликають туристів бути розсудливими, не ризикувати життям і відмовитися від виходів у гори до покращення погодних умов.

Що відомо про негоду в Україні

Нагадаємо, що в низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі та сильний вітер.

У четвер, 8 січня, сильна негода паралізувала дороги України.

У п’ятницю, 9 січня, у Києві очікується значне погіршення погодних умов, що може призвести до транспортного колапсу та підвищеного травматизму. Міська влада закликає киян без нагальної потреби не пересуватися містом і не виїжджати на власному автотранспорті.

Експерти наголошують, що в умовах ожеледиці, сильної хуртовини та переметів навіть досвідчені водії стикаються з підвищеними ризиками. Важливо бути максимально уважними, обачними та зваженими в кожному рішенні на дорозі.

