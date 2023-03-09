Хороший знак: у день народження Шевченка в Бахмуті знайшли рідкісне видання "Кобзаря" (фото)

Книгу вирішили передати на реставрацію. На жаль, власник "Кобзаря" невідомий.

Сьогодні, у день народження Тараса Шенвченка українські захисники у напівоточеному Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли "Кобзар", виданий ще 1917 року.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, військові обережно підняли "Кобзар" і помітили, що книга – рідкісна, видання 1917 року.

"Воїни до вторгення – учасники громадської організації "Сокіл", вирішили передати книгу на реставрацію, бо вона потребує відновлення. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісну книгу не буде втрачено", – зазначив Бутусов.

У коментарях українці відзначили, що те, що "Кобзар" Шевченка знайшли саме сьогодні, у день його народження, є хорошим знаком.

Раніше ми писали про біографію Тараса Шевченка, маловідомі факти з його життя, рядки, що надихають на боротьбу.

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