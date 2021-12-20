Хортицю, відновлену за програмою Зеленського, визнали найкращим безбар'єрним туристичним об'єктом України 

Національний заповідник Хортиця визнаний найкращим туристичним об'єктом України у номінації "Доступний туризм. Безбар'єрна культура" туристичної премії "Ukraine Tourism Awards 2021".

Нагороду Хортиця отримала за роботи, проведені під час відновлення об'єктів культурно-історичної спадщини у межах програми "Велика реставрація", яка є частиною програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Організатори премії "Ukraine Tourism Awards 2021" оцінювали найкращих гравців ринку у 14 номінаціях, серед яких були продовження роботи в умовах пандемії, застосування нестандартних рішень, підвищення рівня обслуговування та приділення уваги інклюзивному туризму.

Хортиця була визнана найкращою за створення умов безбар'єрності під час відновлювальних робіт на культурно-історичних об'єктах острова. Роботи на Хортиці розпочалися цього року, і за кілька місяців тут вдалося створити максимально інклюзивний простір як для батьків з колясками, людей похилого віку, так і для людей з інвалідністю.

Особливо було відзначено створення підйому на оглядовий майданчик Пагорбу Єдності. Цей підйом виконаний з мінімальним кутом, тут також обладнані місця відпочинку, навігація продубльована шрифтом Брайля, доріжки позначені тифлоплиткою.

Перша леді України Олена Зеленська ще під час відновлювальних робіт звертала особливу увагу на необхідність збереження енергії та сили острова та забезпечення їх доступності для всіх груп населення за рахунок дотримання інклюзивності.

"Філософія безбар'єрності Хортиці у тому, щоб острів ділився своєю силою з усіма – постійно, легко та всюди", – сказала Олена Зеленська.

Раніше цього року Хортиця вже була відзначена на міжнародному конкурсі LIT Lighting Design Awards у Лос-Анджелесі за інтерактивне лазерне шоу "Трансформація через історію". Також бренд Хортиці став бронзовим призером міжнародної премії Epica Awards.

Нагадаємо, під час програми "Велика реставрація", що входить до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", одночасно з відновленням об'єктів культурно-історичної спадщини відбувається також відновлення прилеглої до них інфраструктури. Зокрема здійснюється ремонт доріг, що забезпечують комфортний під'їзд. До кінця 2024 року в Україні планується повністю відновити всю мережу доріг державного значення завдовжки 24 000 км.