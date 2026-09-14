Гори сміття та мільйони в бюджет: скільки Умань заробила на паломництві хасидів

Умань підбиває підсумки Рош га-Шана-2026 / © Getty Images

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В Умані комунальні служби працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки масового паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. Після від’їзду тисяч прочан у районі паломництва залишилися 200 тонн побутового сміття. Водночас, місто підраховує прибуток від туристичного збору, який принесли паломники-хасиди.

Про це пише «Суспільне Черкаси».

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Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів, що у перші дні приїзду паломників з 4 вересня комунальні служби працювали під час комендантської години уночі. А вже у дні святкування техніка і прибиральники працювали цілодобово.

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За його словами, цьогоріч до Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 50 тисяч вірян. Прибирання за такою кількістю паломників організували цілодобове.

«Це непросто, бо ми розуміємо, що в наше не дуже велике місто приїхало ще одне місто. Приїхало не просто, а в невелику визначену територію, де вони перебувають. Ми розуміємо, що навіть зараз, коли паломники покинуть домівки, в яких вони проживали, люди, які брали їх на проживання, будуть довиносити своє сміття. І я думаю, що мінімум півтора-два тижні ми будемо це сміття постійно вивозити», — сказав чиновник.

Ганіч підрахував, що цьогоріч до міського бюджету Умані надійде понад 25 мільйонів гривень туристичного збору. 15% від цієї суми піде на перекриття витрат на житлово-комунальні послуги. Зокрема, і на вивіз сміття.

Відповідно до чинних норм Податкового кодексу України та рішень Уманської міської ради, у 2026 році туристичний збір становить:

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432,35 грн за добу з людини — якщо проживання відбувається у квартирах, житлових будинках, кімнатах, котеджах та інших подібних об’єктах;

216,18 грн за добу з людини — якщо турист проживає в готелі, хостелі, кемпінгу, мотелі, гуртожитку, пансіонаті чи іншому закладі готельного типу.

Зауважимо, що ці 25 млн грн — далеко не весь прибуток, який приносять хасиди для жителів Умані і не тільки. Під час масового паловництва хасидів в Умані зростає попит на готелі, квартири та будинки для оренди, заклади харчування, магазини, транспорт та різні послуги. Заробити на паломниках також можуть перевізники, які, за відсутності авіасполучення, влаштовують автобусні трансфери хасидам від кордону.

Водночас, точної цифри, скільки в середньому витрачає паломник-хасид в Україні, немає. Ймовірно, це пов’язано з тим, що більшість послуг, в тому числі перевезення і оренда житла перебуває переважно «в тіні» і не оподатковується.

Як зауважує DW, попри війну, складну логістику та постійне зростання цін, багато прочан готові витрачати від кількох тисяч до десятків тисяч доларів заради цієї поїздки.

Раніше ми писали, що в Умані напередодні Рош га-Шана нічліг коштує за $2000, а ціни зростають на +1000%.

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Також повідомлялося, що для підтримання безпеки й спокою в районі масового перебування брацлавських хасидів в Умані перебувала група ізраїльських правоохоронців.

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