Горить гуртожиток у Дніпрі / © Дніпропетровська ОВА

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Російські війська атакували Дніпро безпілотником, влучивши в гуртожиток одного з професійно-технічних училищ. Унаслідок удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі будівлі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

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За попередньою інформацією, люди не постраждали. На момент атаки вони перебували в укритті. Це підтвердив і міський голова Дніпра Борис Філатов.

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«Тільки що дрон влучив у гуртожиток 17-го ПТУ. Горить весь 5-й поверх. Діти, дякуючи Богові, встигли спуститися в укриття. Там не було жодного військового», — повідомив він.

РФ майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину: 14 людей загинули, 18 поранені

Протягом 29 жовтня російські війська завдавали ударів по Дніпропетровській області безпілотниками та артилерією. Під ворожим вогнем опинилися чотири райони регіону. Внаслідок атак 14 людей загинули, ще 18 дістали поранення, серед постраждалих є діти.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА станом на 18:30.

Найбільше постраждав Дніпро. У місті пошкоджені залізничний вокзал, підприємство та гуртожиток. За інформацією ОВА, 14 людей дістали поранення. Шестеро постраждалих, зокрема 11-річний хлопчик, перебувають у лікарні у тяжкому стані.

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У Дніпровському районі внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкт інфраструктури та приватний будинок.

У Павлограді російські удари пошкодили магазин, приватний будинок, автомобіль та інфраструктуру. Поранення дістали 40-річна жінка та 15-річна дівчинка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під атаками опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджені об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і господарська споруда.

Також російські війська атакували Покровську громаду Синельниківського району. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох чоловіків віком 52 та 77 років.

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