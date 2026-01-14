"Госпади дапамажи": Тимошенко стала зіркою мемів після обшуків НАБУ

Юлія Тимошенко / © Facebook/Юлія Тимошенко

У середу, 14 січня, НАБУ і САП прийшли з обшуками до політикині Юлії Тимошенко. Через це українці одразу почали жартувати у соцмережах, публікуючи красномовні меми.

Як Мережа відреагувала на обшуки у Юлії Тимошенко — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.

«Юля і меми»

Іронічно прокоментував події, зокрема, журналіст-розслідувач «Української правди» Юрій Ткач. Він оприлюднив колаж, на якому зображена Тимошенко та актор фільму «Хрещений батько».

«А тепер ти приходиш і кажеш: мені потрібна справедливість. Але ти не просиш з повагою, не пропонуєш дружбу, навіть не думаєш звернутися до мене — хрещена. Ні, ти приходиш до мене в офіс у день відключення світла і просиш не давати хабарі», — написав він.

Кадр із кінострічки «Основний інстинкт» у Facebook залишив економіст Сергій Фурса.

Пригадали користувачі й «фірмову» фразу Юлії Тимошенко «Господи дапамажи!». Не минулося без жартів про інвалідний візок.

Користувачі діляться своєю гумористичною творчістю у Threads.

Одна з користувачок написала: «Нова Пошта! Доставка майбутнього».

Також українці активно пишуть про «зубажиння».

Звісно, не минулося без жартів про корупційні схеми ще за часів прем’єрства Тимошенко.

«Кажуть,. що при обшуках в Юлії Тимошенко знайшли 19 кубів гарячої води і 120 кіловат вкраденої електроенергії», — зазначив користувач annabeiker.

Жарти про підозру — вже окремий вид «мемного» мистецтва. Зокрема, користувачі роблять відсилку до нещодавнього розслідування НАБУ і САП про корупцію на енергетиці та обороні — справу «Мідас». За даними правоохоронців, одним із організаторів став бізнесмен Тимур Міндіч, який отримав підозру.

А куди ж без жартів про культову зачіску Юлії Володимирівни? Українці нічого не щалиать поза увагою.

Нагадаємо, НАБУ та САП 14 січня провели обшуки у Юлії Тимошенко — лідерки партії «Батьківщина» та народної депутатки. Політикиня отримала підозру.

Події прокоментувала сама Тимошенко. «Щойно у партійному офісі „Батьківщини“ завершилися так звані „невідкладні слідчі дії“, що тривали всю ніч», — наголосила політикиня. Вона назвала дії протиправними та незаконними.

Згодом вона виступила у ВР і розповіла про те, що відбулося.