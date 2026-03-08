"Госпітальєрів" запідозрили в непрозорому використанні коштів: що відповіли у медбатальйоні

Засновниця підрозділу Яна Зінкевич / © УНІАН

У Мережі розгорнулася дискусія навколо фінансової звітності добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», який займається евакуацією та допомогою пораненим військовим на фронті. Питання щодо прозорості використання благодійних коштів публічно підняли журналісти та користувачі соцмереж.

Так, журналістка Ольга Худецька поставила декілька запитань щодо звітності.

«Дуже би хотілось побачити звітність „Госпітальєрів“ за всі збори. І що там база? Купили? Ні? А ота яку в серпні 2025 на нову ГОшку купили то вона чи якась інша?», — написала вона.

Журналістка звернула увагу на те, що діяльність організації пов’язана з мережею юридичних осіб. За її словами, йдеться щонайменше про 14 структур різних форм, серед яких громадські організації, благодійні фонди та товариства з обмеженою відповідальністю. Частина з них, за її даними, оформлена на родичів або знайомих однієї особи.

Також вона заявила, що у Великій Британії існують дві юридичні структури, пов’язані з «Госпітальєрами», через які, за її інформацією, було зібрано близько 1,3 млн фунтів стерлінгів благодійних пожертв.

Окремі користувачі соцмереж звернули увагу на збори коштів через банківські «банки» та криптогаманці. Зокрема, повідомлялося, що частина адрес криптогаманців згодом зникла з публічного доступу. За даними, які поширювалися в Мережі, з таких гаманців могли бути виведені кошти на суму понад 200 тис. доларів (близько 9 млн грн).

Після початку обговорення користувачі також повідомляли про регулярне зняття невеликих сум із рахунків зборів.

На тлі дискусії в соцмережах лунали заклики до публічної фінансової звітності щодо використання донатів.

Реакція засновниці батальйону «Госпітальєри»

Засновниця та командирка «Госпітальєрів», народна депутатка Яна Зінкевич заявила, що організація готує зведений фінансовий звіт і готова до перевірок.

Вона визнала, що публічна звітність за деякі періоди могла виходити не в повному обсязі. За її словами, це пов’язано з великим обсягом операційної роботи та складною логістикою діяльності батальйону.

Зінкевич також повідомила, що батальйон придбав нову базу після того, як попередню було знищено внаслідок російського удару по Павлограду 2025 року. За її словами, вартість об’єкта становила 561 680 доларів, а його площа — близько 6000 квадратних метрів.

За словами командирки, вже виконано частину робіт, зокрема встановлено 150 нових вікон на суму близько 2 млн грн. Водночас реалізація повного проєкту реконструкції бази, включно з інженерними системами та енергетичною інфраструктурою, оцінюється приблизно у 22 млн грн, ще близько 4 млн грн потрібно на підключення комунікацій.

Зінкевич наголосила, що команда готова надати журналістам і громадськості доступ до фінансових документів та результатів аудитів, а також організувати брифінг, на якому планує представити детальну звітність.

«Ще раз наголошую, я відкрита до розслідування і готова надати всю інформацію. Я підтримую громадський контроль, адже саме він є запобіжником від корупції і зловживань. Проте будь-яке розслідування передбачає діалог і демонстрацію доказів, а не монолог обвинувачувана», — написала вона.

Реакція військових та волонтерів

Частина військових, ветеранів та волонтерів закликала дочекатися публікації фінансових звітів і не робити передчасних висновків.

Зокрема, військовослужбовиця Ярина Чорногуз заявила, що публічні дискусії не мають шкодити репутації добровольчого підрозділу, який багато років працює на фронті.

Водночас інші учасники обговорення наголошують на важливості максимальної прозорості роботи благодійних і волонтерських організацій, особливо коли йдеться про значні суми пожертв.

«Усі ми розуміємо, що ставити клеймо на всіх госпітальєрах неправильно. Звичайні фронтові янголи не мають жодного відношення до муток шишок і тих звітів. Я вдячний кожному медику за відданість нашій спільній справі та за кожне врятоване життя наших побратимів. Винних покарати, гідних відзначити», — написав військовий 24-ї ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.

На ситуацію також відреагував ветеран російсько-української війни Олег Симороз. У соцмережах він назвав дискусію довкола звітності батальйону «черговою історією, яка підриває репутацію волонтерського руху».

Симороз також висловив сподівання, що командирка «Госпітальєрів» Яна Зінкевич публічно прокоментує ситуацію та пояснить використання зібраних коштів.

Що відомо про медичний батальйон «Госпітальєри»

Добровольчий медичний батальйон «Госпітальєри» було створено 2014 року. Його волонтери надають домедичну допомогу та евакуюють поранених із зони бойових дій.

За даними організації, станом на початок 2026 року медики батальйону здійснили понад 43 тисячі евакуацій поранених військових з передової.