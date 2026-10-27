Господаря забрали до ТЦК: у Кременчуці в парку знайшли прив'язаного пітбуля зі щемливою запискою

Пітбуль Леон / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Кременчуці Полтавської області перехожі виявили в парку «Придніпровський» прив’язаного собаку породи пітбуль, біля якого лежала лише коротка записка від власника.

Про це повідомляє КП «Спецсервіс-Кременчук» в Instagram.

Реклама

У залишеному посланні господар пояснив ситуацію та попросив небайдужих подбати про чотирилапого друга.

Реклама

«Звати Леон. Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, прихистіть. Дуже добрий, всі команди знає…», — йшлося у записці.

Записка, залишена біля Леона / © скриншот з відео

Наразі твариною опікуються працівники комунального підприємства. За їхніми словами, Леон виявився дуже лагідним та контактним псом.

Історія Леона вже розчулила містян: на знайомство з собакою приходила потенційна нова господарка — пані Анна. Попереду на них чекають ще декілька зустрічей та адаптація.

У комунальному закладі сподіваються, що незабаром пітбуль знову прогулюватиметься парком уже поруч із новою люблячою родиною.

Реклама

Раніше ми писали про щемливий випадок: в Одесі пес, який загубився після обстрілу, сам прийшов на мітинг і знайшов свою господарку.

Новини партнерів

Новини партнерів