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Господаря забрали до ТЦК: у Кременчуці в парку знайшли прив'язаного пітбуля зі щемливою запискою
У Кременчуці перехожі знайшли в парку прив’язаного пітбуля Леона із запискою від власника, якого забрали до ТЦК, а зараз псу вже підшукують нову родину.
У Кременчуці Полтавської області перехожі виявили в парку «Придніпровський» прив’язаного собаку породи пітбуль, біля якого лежала лише коротка записка від власника.
Про це повідомляє КП «Спецсервіс-Кременчук» в Instagram.
У залишеному посланні господар пояснив ситуацію та попросив небайдужих подбати про чотирилапого друга.
«Звати Леон. Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, прихистіть. Дуже добрий, всі команди знає…», — йшлося у записці.
Наразі твариною опікуються працівники комунального підприємства. За їхніми словами, Леон виявився дуже лагідним та контактним псом.
Історія Леона вже розчулила містян: на знайомство з собакою приходила потенційна нова господарка — пані Анна. Попереду на них чекають ще декілька зустрічей та адаптація.
У комунальному закладі сподіваються, що незабаром пітбуль знову прогулюватиметься парком уже поруч із новою люблячою родиною.
Раніше ми писали про щемливий випадок: в Одесі пес, який загубився після обстрілу, сам прийшов на мітинг і знайшов свою господарку.