- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 1 хв
Гостра фаза війни: командувач Нацгвардії відверто розповів про ситуацію на фронті
Під Мирноградом на Донеччині спецпризнаценцям Нацгвардії місцями вдалося стабілізувати ситуацію.
Загони спеціального призначення Нацгвардії стримують ворога на Куп’янському та Покровському напрямках.
Про це розповів в інтервʼю телеканалу «Ми — Україна» командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
За його словами, зараз триває гостра фаза війни, але нацгвардійці стоять на позиціях і проводять штурмові дії.
«Окремі загони спеціального призначення зараз працюють на Покровському, Куп’янському напрямках. Десь щось у нас виходить — особливо на Куп’янському напрямку виходить», — розповів він.
Півненко також стверджує, що певні успіхи є також під Мирноградом Донецької області, де місцями вдається стабілізувати ситуацію та відкинути ворога, щоб він перейшов до оборонних дій.
«Противник діє з розумом і хоче нас знищити. В нього є необмежені ресурси по відношенню до нас. А нам потрібно воювати головою, а не людьми. І робити так, щоб він відмовився від своїх планів», — наголосив командувач Нацгвардії.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами військових підрозділів, які ведуть бої в районі Покровська на Донеччині та застеріг їх від приховування реальної ситуації.