Гостра фаза війни: командувач Нацгвардії відверто розповів про ситуацію на фронті

Боєць Нацгвардії

Загони спеціального призначення Нацгвардії стримують ворога на Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це розповів в інтервʼю телеканалу «Ми — Україна» командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його словами, зараз триває гостра фаза війни, але нацгвардійці стоять на позиціях і проводять штурмові дії.

«Окремі загони спеціального призначення зараз працюють на Покровському, Куп’янському напрямках. Десь щось у нас виходить — особливо на Куп’янському напрямку виходить», — розповів він.

Півненко також стверджує, що певні успіхи є також під Мирноградом Донецької області, де місцями вдається стабілізувати ситуацію та відкинути ворога, щоб він перейшов до оборонних дій.

«Противник діє з розумом і хоче нас знищити. В нього є необмежені ресурси по відношенню до нас. А нам потрібно воювати головою, а не людьми. І робити так, щоб він відмовився від своїх планів», — наголосив командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами військових підрозділів, які ведуть бої в районі Покровська на Донеччині та застеріг їх від приховування реальної ситуації.